"O takich pomysłach rozmawiamy". Możliwe zmiany w waloryzacji emerytur

Emerytury i renty są waloryzowane każdego roku od 1 marca. Zgodnie z ustawą wskaźnik waloryzacji uwzględnia średnioroczną inflację oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Rząd zdecydował już, że w 2027 r. zwiększenie w części płacowej pozostanie na poziomie ustawowego minimum.

Ostatecznej wysokości przyszłorocznej waloryzacji jeszcze jednak nie znamy. Rząd wcześniej prognozował, że świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc.

Najnowsze dane GUS pozwalają oszacować, jak może wyglądać waloryzacja emerytur i rent od marca 2027 r. Według przedstawionej symulacji, opartej na obecnie dostępnych danych, wskaźnik podwyżki mógłby wynieść 4,76 proc. Nie jest to jednak jeszcze oficjalna wartość – ostateczny wskaźnik zostanie ustalony dopiero po opublikowaniu kompletu danych za 2026 r.

Minister proponuje zmiany

Tymczasem szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej proponuje zmiany w zasadach waloryzacji świadczeń dla emerytów i rencistów. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że polscy seniorzy "muszą być zabezpieczeni niezależnie od scenariuszy inflacyjnych, cen ropy i sytuacji na świecie". Z tego powodu możliwe są zmiany w przepisach.

– Można także rozważyć zmiany ustawowe i wprowadzenie mechanizmu automatycznego podwyższenia płacowej części wskaźnika waloryzacji, gdyby inflacja miała przekroczyć np. 5 proc. O takich pomysłach też rozmawiamy w gronie Lewicy, choć jest to oczywiście bardziej dmuchanie na zimne, bo dziś prognozy inflacyjne są niższe. Ale zawsze lepiej być przygotowanymi niż dać się zaskoczyć – wskazała polityk lewicy w rozmowie z "Faktem".

Jak wskazuje dziennik, taka propozycja może jeszcze w tym roku zostać przedstawiona przez MRPiPS.

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