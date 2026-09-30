Inflacja znów w górę. Nowe dane o tempie wzrostu cen

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2026 r. wzrosły rok do roku o 4,0 proc. – podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja 4 procent

W sierpniu inflacja wynosiła 3,4 proc., w lipcu 3 procent, a w czerwcu 2,5 procent.

Na wyraźny wzrost inflacji w ostatnim czasie wpływ mają przede wszystkim rekordowe ceny paliw. Jak przekazał GUS, w porównaniu z ub. miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc.

Analitycy są zgodni, że na dalszy przebieg tempa wzrostu cen wpływ będą miały przede wszystkim ceny paliw, gazu i energii.

Politycy przypominają wpis premiera Donalda Tuska z 29 sierpnia.

Jest projekt budżetu 2027

We wtorek rząd zatwierdził ustawę budżetową i okołobudżetową na 2027 rok. Ponownie zaplanowano gigantyczny deficyt. Zgodnie z konstytucją rząd jest zobowiązany przyjąć ostateczny projekt budżetu i przesłać go do Sejmu przed końcem września.

Z projektu przyszłorocznego budżetu wynika, że wydatki państwa w 2027 r. wyniosą 977,6 mld zł, a dochody 695 mld zł. Według projektu ustawy deficyt nie może przekroczyć 282,6 mld zł, a więc 7,2 proc. PKB.

Najważniejsze źródło finansowania wydatków, czyli dochody podatkowe budżetu państwa, wyniesie w 2027 r. 622,4 mld zł. To kwota o ok. 58 mld zł wyższa od planu na 2026 r. W sumie wszystkie dochody państwa mają być wyższe o 68,4 mld zł.

Minister finansów Andrzej Domański potwierdził, że kontynuowane będą wszystkie finansowane przez podatników programy socjalne, jak 800 plus, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.

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