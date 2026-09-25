Polska wyprzedziła cały świat. Liczba ultrabogatych wzrosła o 109 proc.

Jak opisuje "Puls Biznesu", powołując się na dane Bloomberga, w latach 2021-2026 liczba osób z majątkiem przekraczającym 30 mln dolarów zwiększyła się w naszym kraju aż o około 109 proc. W kolejnych pięciu latach ma wzrosnąć o ponad 60 proc.

Polska znalazła się na pierwszym miejscu pod względem tempa przyrostu liczby osób dysponujących majątkiem przekraczającym 30 mln dolarów. Według danych opisanych przez "Puls Biznesu" ich liczba zwiększyła się w ciągu pięciu lat o około 109 proc.

Tak wysoki wynik nie oznacza jednak, że Polska ma najwięcej ultrabogatych osób na świecie. Punktem wyjścia była relatywnie niewielka grupa, dlatego procentowe tempo jej wzrostu może być znacznie wyższe niż w państwach, w których liczba bardzo zamożnych osób od dawna jest duża.

Liczba ultrabogatych wzrosła o 109 proc.

Polska wyróżnia się także w prognozach na kolejne lata. Z danych Bloomberga przywoływanych przez "Puls Biznesu" wynika, że w ciągu następnych pięciu lat liczba osób z majątkiem przekraczającym 30 mln dolarów może zwiększyć się w Polsce o ponad 60 proc.

Wśród państw, w których liczba najzamożniejszych ma rosnąć szczególnie szybko, znajdują się również Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. To jednak Polska odnotowała największy wzrost w latach 2021-2026.

Skąd tak szybki wzrost?

"Puls Biznesu" zwraca uwagę, że za wynikiem stoją zarówno czynniki statystyczne i walutowe, jak i realne zmiany zachodzące w polskiej gospodarce.

Częściowo wynika z umocnienia złotego wobec dolara oraz wyższej niż w wielu innych krajach inflacji. Jest jednak również pokłosiem zmian realnych: szybkiego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw – wskazuje gazeta.

Kurs walut ma znaczenie, ponieważ próg ultrazamożności został określony w dolarach. Wartość majątków liczona w amerykańskiej walucie może więc rosnąć również dzięki umocnieniu złotego.

Bloomberg zwracał już we wrześniu uwagę na szybko rosnącą liczbę zamożnych Polaków i związany z tym rozwój krajowego rynku usług wealth management.

Czytaj też:

NBP znów kupuje złoto. Polska ma już prawie 648 ton kruszcu