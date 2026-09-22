NBP znów kupuje złoto. Polska ma już prawie 648 ton kruszcu

Złota w rezerwach Narodowego Banku Polskiego znów przybyło. Według najnowszych danych na koniec sierpnia NBP posiadał ponad 20,8 mln uncji kruszcu, czyli niemal 648 ton. W ciągu miesiąca zasoby zwiększyły się o około 250 tys. uncji. To odpowiada blisko 7,8 tony złota.

Dla porównania na koniec lipca polski bank centralny posiadał około 640 ton kruszcu. World Gold Council wskazywał wówczas, że Polska była największym nabywcą złota wśród banków centralnych od początku 2026 roku.

Złoto NBP warte ponad 344 mld zł

Jeszcze większe wrażenie robi wartość zgromadzonego kruszcu. Według wyceny NBP na koniec sierpnia było to około 344,7 mld zł, czyli około 79,7 mld euro lub 92,4 mld dolarów. Trzeba jednak pamiętać, że wzrost wartości rezerw nie wynika wyłącznie z kolejnych zakupów. Wycena zmienia się wraz z ceną złota na światowych rynkach.

A sierpień był pod tym względem wyjątkowy. Według World Gold Council cena złota wzrosła w ciągu miesiąca o ponad 13 proc. i zakończyła sierpień na poziomie 4563 dolarów za uncję. Był to trzeci najlepszy miesięczny wynik kruszcu od ćwierćwiecza.

Narodowy Bank Polski od miesięcy systematycznie zwiększa rezerwy złota. Celem jest zgromadzenie 700 ton kruszcu. Po sierpniowych zakupach do osiągnięcia tego poziomu brakuje około 52 ton. Skala zakupów w ostatnich miesiącach jest duża. Na koniec maja NBP dysponował około 614 tonami złota, miesiąc później było to już około 632 ton, a w lipcu – 640 ton. Oznacza to, że od początku 2026 roku polskie rezerwy złota zwiększyły się o blisko 100 ton.

NBP argumentuje, że złoto jest ważnym elementem oficjalnych aktywów rezerwowych. Kruszec nie jest zobowiązaniem żadnego państwa czy instytucji, a jego posiadanie ma służyć m.in. dywersyfikacji rezerw. World Gold Council wskazuje, że dla banków centralnych znaczenie złota wynika przede wszystkim z jego bezpieczeństwa, płynności oraz właściwości inwestycyjnych.

Polska wśród największych posiadaczy złota

Rosnące zakupy przesuwają Polskę w górę światowych zestawień posiadaczy złota. Już przy poziomie 640 ton World Gold Council wskazywał, że złoto stanowiło około 28 proc. polskich rezerw.

Polska posiada przy tym znacznie więcej kruszcu niż m.in. Europejski Bank Centralny, Wielka Brytania czy Hiszpania.

Co istotne, Polska wyróżnia się nie tylko wielkością zgromadzonych rezerw, ale przede wszystkim tempem ich zwiększania. Na koniec pierwszego półrocza 2026 r. NBP był największym nabywcą złota wśród banków centralnych – od stycznia do czerwca dokupił około 82 ton. Po lipcu było to już około 90 ton.

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