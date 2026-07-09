Ile złota posiada Polska? Prezes NBP podał najnowsze dane

– Z satysfakcją informuję, że Narodowy Bank Polski posiada obecnie, według stanu na koniec czerwca, 632,4 tony złota. Jego wartość wynosi obecnie około 308 miliardów złotych. 308 miliardów złotych, 632 tony i 400 kilogramów – poinformował Glapiński na konferencji prasowej w czwartek (9 lipca).

– Konsekwentnie kupujemy, korzystając z maksymalnie niskich cen, z obniżek, które ostatnio miały miejsce, z jednorazowych okazji, mniejszych, większych. I ciułamy to złoto aż do poziomu 700 ton, jak zarząd (NBP – red.) kiedyś zdecydował – podkreślił.

Dodał, że tzw. "przychody niezrealizowane z ceny złota, pomimo wahań ceny złota, nadal kształtują się na bardzo wysokim poziomie i wynoszą obecnie 127,5 miliarda złotych".

Glapiński wyjaśnił, że chodzi o różnicę między ceną rynkową zasobów złota NBP, a średnią ceną, po której bank je kupił.

Czy złoto NBP może finansować wojsko? Prezydent proponuje rozwiązanie

Prezydent Karol Nawrocki, zanim odmówił podpisania ustawy o SAFE, złożył w Sejmie własny projekt zakładający finansowanie wojska ze środków pozyskanych z zysku ze sprzedaży złota kupionego w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski. Nawrocki swoją propozycję nazwał "polskim SAFE 0 procent".

Według Zbigniewa Boguckiego, szefa prezydenckiej kancelarii, przy mądrym gospodarowaniu rezerwami NBP można, bez ich uszczuplania, wygenerować w najbliższych 4-5 latach kwotę ok. 200 mld zł po to, żeby przekierować je do proponowanego przez prezydenta Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych.

Zdaniem rządu, prezydencka propozycja nie ma źródeł finansowania, ponieważ NBP od kilku lat wykazuje straty.

Pod koniec marca do Sejmu trafił projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych autorstwa PSL, który – według ludowców – jest poprawioną wersją prezydenckiego projektu SAFE 0 proc.

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