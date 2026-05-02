Rząd omija weto prezydenta. Polska podpisze umowę SAFE

Oznacza to, że rząd Donalda Tuska finalizuje wielomiliardowe zobowiązanie mimo wcześniejszego weta prezydenta Karola Nawrockiego.

43,7 mld euro dla Polski

– W ciągu kilkudziesięciu godzin podpiszemy tę umowę. Z naszej strony będą cztery podpisy: wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra finansów Andrzeja Domańskiego i dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej będą dwa podpisy: komisarza do spraw obronności Andriusa Kubiliusa i komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka w TVN24. Jak podkreśliła, Polska niemal natychmiast otrzyma część środków. – 15 proc. całej sumy może trafić do Polski od razu. To jest kwestia godzin. Te pieniądze już czekają – zaznaczyła.

Program SAFE to unijny instrument wsparcia o wartości 150 mld euro, przewidujący nisko oprocentowane pożyczki na rozwój zdolności obronnych. Polsce przyznano łącznie 43,7 mld euro, czyli około 185 mld zł. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na rozwój programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obronę przeciwlotniczą, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym.

Zgodnie z deklaracjami rządu, około 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu. Pożyczka będzie oprocentowana na poziomie ok. 3,5 proc. rocznie, a jej spłata rozłożona została do 2070 roku.

Rząd działa mimo weta prezydenta

Decyzja o podpisaniu umowy zapada mimo wcześniejszego sprzeciwu głowy państwa. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą program SAFE, wskazując m.in. na ryzyko tzw. warunkowości, czyli uzależnienia wypłat środków od decyzji instytucji unijnych.

Na początku marca prezydent Karol Nawrocki przedstawił własną koncepcję finansowania obronności tzw. "SAFE zero procent". – Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi – mówił prezydent. Projekt powstał we współpracy z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim i zakłada finansowanie wydatków obronnych z krajowych źródeł, bez konieczności zaciągania długoterminowego kredytu. – Ten program daje znacznie większą elastyczność, a środki nie będą niosły za sobą obciążeń warunkowości. To nieporównywalnie lepsza alternatywa – przekonywał Nawrocki.

Według przedstawionych założeń program miałby zapewnić ok. 185 mld zł na bezpieczeństwo państwa bez odsetek i bez zobowiązań rozłożonych do 2070 roku. – Pożyczkę SAFE spłacać będą ci, którzy mają dziś 10, 11 czy 12 lat – argumentował prezydent, wskazując na długoterminowe konsekwencje finansowe programu unijnego.

