Nowy wicepremier w rządzie Tuska? Czarzasty ucina spekulacje

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, został zapytany, czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zostanie wicepremierem w koalicyjnym rządzie Donalda Tuska.

– Za stary wróbel w polityce jestem, żeby w takich sferach fruwać. Każdy kto zasługuje na wicepremiera, niech zostanie wicepremierem. To są decyzje premiera Tuska, a przedtem one są przegadywane na koalicji. Na razie takiego tematu na koalicji nie ma. Jak się ten temat pojawi, to w imieniu Lewicy, kto po upoważnieniu danym przez swoją partię i przez klub parlamentarny, będę zajmował stanowisko – odpowiedział.

Zdaniem portalu Interia.pl "na finiszu kampanii wyborczej w przyszłym roku jej twarzą – jak i całego rządu – może stać się Magdalena Sobkowiak-Czarnecka".

"Jest ona dziś odpowiedzialna za program SAFE, wcześniej odpowiadała za relacje europejskie" – czytamy.

Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka to polityk związana z PSL.

W 2019 roku była szefową zespołu doradców prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rok później – w 2020 roku – została szefową sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich

W latach 2019–2025 sprawowała funkcję międzynarodowego sekretarzem PSL.

Funkcję podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełniła w latach 2024-2025. od 2025 roku została pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy SAFE.

Wcześniej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była dziennikarką. Pracowała m.in. w radiu RMF FM, telewizji Polsat i TVP.