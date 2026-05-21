Wiadomo, co dalej z odznaczeniem Kornelii Wieczorek. Jasne stanowisko

17-letnia Kornelia Wieczorek była przedstawiana jako młoda kobieta sukcesu.

Media opisywały ją jako licealistkę z Gdyni, która miała na swoim koncie projekty z zakresu medycyny i neurobiologii, zagraniczne programy edukacyjne oraz wyróżnienia magazynów "TIME" i "Forbes".

We wrześniu 2025 roku spotkała się z nią minister edukacji Barbara Nowacka, która wręczyła jej list z wyrazami uznania.

W marcu została odznaczona Srebrnym Krzyż Zasługi przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Potem jednak pojawiły się pytania o to, jak dokładnie wyglądały opisywane osiągnięcia i kto je weryfikował.

W sierpniu 2025 roku pojawiły się informacje, że 17-letnia Kornelia Wieczorek pracuje nad dwoma projektami. Jednym z nich miała być aplikacja służąca do diagnostyki zmian skórnych, drugim badania nad użyciem komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona. Później okazało się jednak, że część z osiągnięć nastolatki mogła nie być zweryfikowana, m.in. Białostockie Centrum Onkologii zaprzeczało, by licealistka asystowała przy operacjach.

Kornelia Wieczorek zostanie pozbawiona odznaczenia? Jasne stanowisko KPRP

Agnieszka Jędrzejak, minister w Kancelarii Prezydenta RP, poinformowała w czwartek, że 15 maja wraz z Mateuszem Koteckim, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odbyła spotkanie z matką Kornelii Wieczorek, Olgą Wieczorek.

"Celem rozmowy było omówienie obecnej sytuacji i kondycji psychicznej Kornelii w obliczu burzy medialnej trwającej od kilku tygodni" – napisała na platformie X.

Oświadczyła, że perspektywa Kancelarii Prezydenta pozostaje niezmieniona od czasu publikacji komentarza na jej profilu X 30 kwietnia.

"Pisałam między innymi o roli państwa we wspieraniu młodzieży, odpowiedzialności za słowo, zwłaszcza kierowane pod adresem młodej osoby, a także o prerogatywie prezydenckiej w zakresie nadawania odznaczeń. Skalę hejtu nadal wymierzanego w uczennicę, w tym groźby zablokowania jej wstępu na studia wyższe, uważam za niespotykaną i głęboko niepokojącą" – przypomniała.

Jeszcze raz podkreśliła, że "odznaczenie (Srebrny Krzyż Zasługi) zostało przyznane »za zasługi w dziedzinie wynalazczości, za aktywność naukową i społeczną«".

"Promowaliśmy nowatorstwo, jakim wyróżniał się projekt »RHIZOBIOTIC – innowacyjny i ekologiczny nawóz kontrolujący stężenie etylenu w roślinach«. Innowacyjność dotyczyła przede wszystkim konkretnego składu i konfiguracji biologicznych komponentów nawozu, a także ich wykorzystania w celu wspierania wzrostu roślin przy ograniczeniu wpływu na środowisko" – czytamy.

Zdaniem Agnieszki Jędrzejak "jest to osiągnięcie godne podziwu, biorąc pod uwagę wiek i możliwości dziewczyny, która wciąż jest uczennicą liceum".

"Kornelia Wieczorek jest na początku swojej drogi naukowej i przyjdzie czas na ocenę całokształtu jej pracy. Dokonania uczennicy muszą być umieszczane w odpowiednim kontekście – wieku i etapu edukacji. Uznanie wyrażenia „aktywność naukowa” za równoznaczne z »dorobkiem naukowym« czy »ukoronowaniem osiągnięć« jest manipulacją. Równolegle zaznaczam, że przy ustalaniu wysokości odznaczenia bierze się pod uwagę zasięg działalności – w przypadku Kornelii Wieczorek wykraczający poza granice Polski. Projekt RHIZOBIOTIC uzyskał akredytację na największy światowy konkurs naukowy dla młodych wynalazców Regeneron ISEF – International Science nad Engineering Fair w Los Angeles" – oceniła prezydencka minister.

Dodała, że uwagę KPRP "zwróciły również kompetencje Kornelii, dotyczące angażowania się w popularyzację nauki oraz inspirowanie rówieśników". "Starała się być głosem młodego pokolenia zainteresowanego nauką, a jej działalność sprzyjała zachęcaniu – w szczególności młodych kobiet – do podejmowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych w obszarach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn" – czytamy.

W ocenie Agnieszki Jędrzejak "symptomatyczne pozostaje, że apel opublikowany przez dyrektora III LO w Gdyni, do którego uczęszcza Kornelia, zawierający długą listę jej aktywności i wyróżnień (w tym osiągnięć w olimpiadzie i konkursach), przeszedł praktycznie bez echa". "Przy tak wnikliwym analizowaniu tematu przez dziennikarzy i internautów wydaje się to wręcz niewiarygodne" – napisała.

Zwróciła uwagę na to, że "jak wynika z powyższego, ważnym aspektem wyróżniającym Kornelię na tle rówieśników jest jej udział w licznych zespołowych projektach konkursowych, za które otrzymała razem z innymi członkami tych projektów wiele krajowych wyróżnień".

"Obecnie sprawę uznaję za zamkniętą. Insynuacje, jakoby Kancelaria Prezydenta planowała odebrać Kornelii Wieczorek odznaczenie, są bezpodstawne. Zapewniam, że nad każdą kandydaturą do odznaczenia pochylamy się indywidualnie i wieloaspektowo. Tak było i tym razem. Dalsze dociekania, w mojej opinii, służą jedynie zwiększaniu własnych zasięgów przez podmioty aktywne w sieci, a nie ustaleniu stanu faktycznego, który został już przeze mnie przedstawiony. Jesteśmy gotowi jako Kancelaria Prezydenta dalej wspierać Kornelię w obliczu hejtu" – zakończyła.

