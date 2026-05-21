Koalicja PiS z Konfederacją i partią Brauna? Alarm dla Kaczyńskiego

Właściwie wszystkie sondaże, dające Prawu i Sprawiedliwości nadzieję na powrót do władzy po wyborach w 2027 roku, jednoznacznie wskazują, że nie będą to rządy samodzielne. Badania wskazują, że partia Jarosława Kaczyńskiego musiałaby utworzyć rząd z innymi ugrupowaniami prawicowymi, czyli Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Okazuje się, że nie jest to scenariusz pożądany przez większość wyborców.

Koalicja PiS z Konfederacją i Koroną Brauna? Oto, co sądzą Polacy

O to, czy Prawo i Sprawiedliwość po ewentualnym zwycięstwie wyborczym powinno wejść w koalicję z Konfederacją Wolność i Niepodległość oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Express".

"Wyniki jednoznacznie pokazują, że nad dwiema formacjami wisi potężny szklany sufit, a społeczeństwo podchodzi do wizji wspólnych rządów z dużym dystansem" – czytamy.

Okazuje się, że największa grupa uczestników badania, stanowiąca 38 proc., kategorycznie odrzuciła pomysł wchodzenia przez partię Jarosława Kaczyńskiego w koalicję z którymkolwiek z tych ugrupowań. Z kolei 31 proc. Polaków wybrało odpowiedź „nie wiem lub nie mam zdania”, co udowadnia, podkreśla gazeta, że społeczeństwo jest mocno zdezorientowane i nie potrafi jednoznacznie przewidzieć skutków takiego sojuszu.

Poparcie dla koalicji PiS z obiema Konfederacjami poparło w sondażu 14 proc. Dokładnie taka sama grupa ankietowanych opowiedziała się za sojuszem jedynie z Konfederacją Mentzena i Bosaka. Zaledwie 3 proc. pytanych chciałoby koalicji PiS z samą Koroną Grzegorza Brauna.

"Sumarycznie daje to 31 proc. zwolenników jakiejkolwiek formy współpracy, co oznacza, że obóz zwolenników takiego rządu jest dość podobny do grupy osób kompletnie niezdecydowanych" – podsumowuje "Super Express".

Badanie Instytutu Badan Pollster na zlecenie "Super Expressu" zostało przeprowadzone w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

