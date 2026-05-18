Większość Polaków zaniepokojona ostatnimi decyzjami USA. Są wyniki nowego sondażu

Portal Army Times przekazał w ubiegłym tygodniu, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4 tys. żołnierzy brygady pancernej do Polski.

Po tych doniesieniach wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w czwartek, że "ta sprawa nie dotyczy Polski" i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.

Z kolei agencja Reuters poinformowała następnie, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

CNN wyjaśnił z kolei, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski, była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem sojuszników.

Pentagon przekazał w poniedziałek, że decyzja o wycofaniu wojsk USA i zmianach dotyczących obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zapadła nagle. Według Joela Valdeza, sekretarza prasowego Departamentu Obrony USA, był to wieloetapowy proces uwzględniający stanowiska liderów w EUCOM i na wszystkich szczeblach dowodzenia.

USA wycofują żołnierzy z Polski. Są wyniki sondażu

W nowym sondażu Polaków zapytano o tę sprawę.

"Czy działania administracji USA dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce budzą Pana/Pani niepokój?" – takie pytanie usłyszeli ankietowani w badaniu UCE Research dla portalu Onet.pl

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 18,1 proc. badanych. "Raczej tak" – 30,5 proc. Łącznie daje to 48,6 proc. odpowiedzi na tak.

Opcję "zdecydowanie nie" wybrało 12,5 proc. ankietowanych, a "raczej nie" 25,8 proc. W sumie 39,3 proc. badanych odpowiedziało przecząco.

Odpowiedzieć na pytanie nie potrafiło 13,2 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-18.05.2026 roku metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla portalu Onet na ogólnopolskiej próbie 1003 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci oraz regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

