Coraz bliżej procesu beatyfikacyjnego Benedykta XVI?

Jako święty papież Benedykt XVI mógłby pewnego dnia zostać ogłoszonym Doktorem Kościoła, z powodu "wyjątkowej głębi jego dorobku teologicznego", jak spekuluje francuski portal katolicki Tribune Chretienne.

Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku. Zgodnie z prawem kościelnym, otwarcie procesu jest możliwe po upływie pięciu lat od śmierci kandydata na ołtarze, chyba że obecny papież udzieliłby dyspensy.

Rośnie liczba świadectw o cudach

Opinia o świętości Benedykta XVI jest ugruntowana u licznych katolików. Ponadto od kilku lat ujawniane są świadectwa o uzdrowieniach przypisywanych jego modlitewnemu wstawiennictwu.

Najgłośniejszy jest przypadek młodego Amerykanina, chorego na chłoniaka Hodgkina w zaawansowanym stadium tego nowotworu. W 2012 roku Benedykt XVI, podczas audiencji na Placu św. Piotra, położył dłoń na piersi chorego w miejscu, gdzie znajdował się chory węzeł chłonny. Wkrótce choroba całkowicie ustąpiła. Młody człowiek jest dziś księdzem.

W 2016 roku w hiszpańskich mediach katolickich pojawiła się informacja o tym, że dziewczynka chora na nowotwór odzyskała zdrowie po błogosławieństwie i modlitwie Benedykta XVI. Po tym spotkaniu w Watykanie, gdy lekarze tracili już nadzieję na uratowanie dziecka, nastąpiła seria "opatrznościowych wydarzeń", które umożliwiły zachowanie dziewczynki przy życiu. Po kilku latach doszło do ponownego spotkania całej rodziny z Benedyktem XVI.

Benedykt XVI Doktorem Kościoła?

Jednocześnie wśród teologów podnoszą się głosy, że imponujący dorobek teologiczny Josepha Ratzingera coraz bardziej nabiera znaczenia. Dlatego papież z lat 2005-2013 mógłby zostać nie tylko świętym, ale również Doktorem Kościoła. Tytuł ten zarezerwowany jest dla tych świętych, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w zrozumienie Bożego objawienia, stając się w Kościele punktem odniesienia. Są wśród nich takie postacie jak: św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu czy św. Teresa z Lisieux.

Wielu teologów uważa Benedykta XVI za "ostatniego przedstawiciela klasycznej teologii europejskiej, zdolnego, by z rzadką głębią nawiązać dialog z Ojcami Kościoła, tradycją średniowieczną i wyzwaniami współczesności". Tytuł Doktora Kościoła może być nadany jednak dopiero po kanonizacji.

Czytaj też:

Pierwsza encyklika Leona XIV. Ujawniono datę i tytułCzytaj też:

Fatima pamięta o zamachu na Jana Pawła II sprzed 45 lat