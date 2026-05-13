Fatima pamięta o zamachu na Jana Pawła II sprzed 45 lat

Do sanktuarium w Fatimie przybyło ponad 250 tys. pielgrzymów z całego świata, by wziąć udział w obchodach 109. rocznicy rozpoczęcia objawień maryjnych w tej portugalskiej miejscowości. Jak przekazała KAI rzecznik prasowa fatimskiego sanktuarium Patricia Duarte, najliczniejsze grupy pątników w zorganizowanych grupach przybyły z Polski. Według danych opublikowanych przez sanktuarium, do środowego popołudnia do Fatimy przybyło co najmniej 11 grup z Polski.

W trakcie wystąpień rektor sanktuarium w Fatimie ks. Carlos Cabecinhas oraz przewodzący uroczystościom patriarcha Lizbony biskup Rui Valerio przypominali o zamachu na życie papieża Jana Pawła II oraz o jego cudownym ocaleniu. Odnotowali też bliski związek świętego z portugalskim sanktuarium oraz przesłaniem z objawień maryjnych z 1917 r. o konieczności nawrócenia ludzkości, pokuty i modlitwy.

Podczas wygłoszonej w środę homilii bp Rui Valerio apelował do wiernych o głoszenie Ewangelii oraz rozprzestrzenianie miłości i zaufania do Boga. Wskazał, że Bóg poprzez objawienia maryjne daje ludzkości znak o swojej obecności i bliskości wobec człowieka, a także o swojej gotowości do wspierania go. Warunkiem, jak dodał, jest całkowite zaufanie Bogu i odwrócenie się od postawy nadmiernej koncentracji na własnej osobie oraz od egoizmu. – Przesłanie fatimskie należy szerzyć. Nie wolno zamykać się, odwracać od drugiego człowieka (…). Fatima bowiem pozwala na wewnętrzną przemianę człowieka, jest jej szkołą – powiedział portugalski hierarcha.

Kluczową osobą w rozpowszechnianiu przesłania fatimskiego była siostra Łucja dos Santos, najstarsza z uczestników trwających od 13 maja do 13 października 1917 r. objawień. Zmarła 13 lutego 2005 r. w wieku blisko 98 lat w klasztorze św. Teresy w Coimbrze. Uznawana jest obecnie przez Kościół za Służebnicę Bożą. W lutym 2017 r. zamknięto oficjalnie diecezjalną fazę procesu beatyfikacyjnego karmelitanki. Następnie ponad 15 tys. stron świadectw i dokumentów o jej życiu trafiło do Watykanu. Dwoje pozostałych uczestników objawień maryjnych z Fatimy, Franciszek i Hiacynta Marto, zostało ogłoszonych błogosławionymi przez papieża Jana Pawła II w 2000 r. 13 maja 2017 r. papież Franciszek ogłosił ich świętymi.

