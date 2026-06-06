Czwarta pielgrzymka papieża Leona XIV. Odwiedzi ośrodki z migrantami

Przed wejściem na pokład samolotu papież krótko rozmawiał z biskupem Gianrico Ruzzą, ordynariuszem diecezji Porto-Santa Rufina, w której jurysdykcji znajduje się lotnisko Fiumicino. Samolot wylądował na międzynarodowym lotnisku Madryt-Barajas im. Adolfo Suareza.

Leon XIV został przyjęty w Pałacu Królewskim w Madrycie przez króla Filipa VI i królową Letizię. Spotka się z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym, złoży wizytę w schronisku dla bezdomnych objętych projektem "Cedia 24 Horas" i poprowadzi wieczorne nabożeństwo modlitewne z młodzieżą na Plaza de Lima.

Po niedzielnej mszy św. i procesji Bożego Ciała na placu Cibeles (w Hiszpanii Boże Ciało obchodzone jest w niedzielę), odbędzie prywatne spotkanie z członkami zakonu augustianów, którym Ojciec Święty kierował przez wiele lat. Następnie papież spotka się z przedstawicielami kultury, sztuki, biznesu i sportu.

Wizyta w Sagrada Familia w Barcelonie

Następny dzień pielgrzymki, 8 czerwca, będzie podzielony między spotkania z parlamentarzystami i premierem Sanchezem oraz biskupami Hiszpanii. W godzinach wieczornych zaplanowano nabożeństwo modlitewne w katedrze Almudena oraz spotkanie z lokalną wspólnotą diecezjalną na stadionie Realu Madryt, Santiago Bernabeu.

We wtorek, 9 czerwca papież uda się do drugiego co do wielkości miasta kraju – Barcelony. W stolicy Katalonii Leon XIV weźmie udział w dwóch spotkaniach modlitewnych, w tym jednym na Stadionie Olimpijskim. W środę, 10 czerwca odwiedzi więzienie i słynne opactwo benedyktyńskie w Montserrat, a wieczorem dokona konsekracji Wieży Chrystusa w Sagrada Familia. W słynnej na całym świecie świątyni Leon XIV odprawi najpierw mszę dziękczynną, w której wezmą udział m.in. członkowie najwyższych władz państwowych, a następnie poświęci wieżę kościelną o wysokości 172,5 metra.

Migranci na Wyspach Kanaryjskich

Dwa ostatnie dni papieskiej wizyty będą ściśle związane z tematem migracji. W dniach 11-12 czerwca Leon XIV odwiedzi Wyspy Kanaryjskie u wybrzeży Afryki, które zmagają się ze szczególnie dużą presją migracyjną.

Najpierw, w czwartek, 11 czerwca spotka się z pracownikami pomocy uchodźcom i przedstawicielami Kościoła katolickiego na Gran Canarii. Następnie odprawi mszę św. na stadionie. Następnego dnia będzie rozmawiał z migrantami i osobami działającymi na rzecz ich integracji na Teneryfie. Po mszy św. sprawowanej w porcie wyspy Ojciec Święty powróci do Rzymu.

Papież w Hiszpanii. Logo, hasło i hymn

Logo wizyty Ojca Świętego w Hiszpanii przedstawia otwarty okrąg, który tworzą postacie ludzi. Są one połączone ze sobą i skierowane ku górze. Taka kompozycja wyraża wspólnotę, spotkanie i wzajemne wsparcie. "Nie chodzi jedynie o bycie razem, lecz o wspólne podążanie ku temu samemu celowi" – piszą w komunikacie organizatorzy. W środku umieszczono wizerunek Najświętszej Maryi Panny, symbol matczynej obecności, która przyjmuje i kieruje spojrzenia ku Bogu, znak jedności i nadziei dla całego ludu.

Hasło "Podnieście oczy" (J 4, 35) stanowi zaproszenie do podniesienia wzroku ponad codzienne troski, aby na nowo odkryć obecność Boga i otworzyć się na innych. Organizatorzy wskazują, że jest to także wezwanie do nadziei i kontemplacji, która zachęca, by nie zamykać się w sobie, lecz odnaleźć jedność, piękno i miłość jako konkretne znaki życia wspólnotowego. W słowach hasła papieskiej wizyty wyraża się też postawa, z jaką Kościół w Hiszpanii przyjmuje wizytę Ojca Świętego: z otwartym sercem i gotowością do wspólnej drogi.

Z okazji wizyty apostolskiej powstał również oficjalny hymn "Alza la mirada", wykonany przez Wielki Chór Głosów Katolickich, utworzony specjalnie na tę okazję i złożony z ponad 1700 wolontariuszy z Madrytu, Barcelony, Gran Canarii i Teneryfy. Pod kierownictwem artystycznym i muzycznym Pablo Cebriana oraz przy wsparciu platformy VIVAFE, w tworzeniu utworu współpracowało jedenastu kompozytorów z różnych środowisk hiszpańskiej muzyki katolickiej. Wśród nich znaleźli się członkowie zespołu Hakuna, grupy TUYO z Barcelony, księża Tono Casado i Jaime Salmonero, Marcos Ricbour oraz Javi Cano.

Leon XIV, pierwszy papież urodzony w Ameryce, spędził około 20 lat jako kapłan oraz biskup w Peru i biegle mówi po hiszpańsku. Jest to jego czwarta podróż zagraniczna, po wizycie w Turcji i Libanie jesienią 2025 r., w Monako w marcu br. oraz w czterech krajach afrykańskich w kwietniu.

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