Leon XIV mianował pierwszą świecką kobietę prefektem

Urodzona w Meksyku Alvarado zdobyła wykształcenie akademickie na Florida International University oraz George Washington University. W latach 2009-2023 zajmowała stanowiska kierownicze w Becket Fund for Religious Liberty, angażując się w inicjatywy na rzecz obrony wolności religijnej i promocji godności ludzkiej. Od 2023 r. pełni funkcję prezes i dyrektor operacyjnej EWTN News, newsowego oddziału Eternal Word Television Network. Nadzoruje międzynarodowe platformy medialne tworzące treści w siedmiu językach za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, mediów cyfrowych i społecznościowych.

Poprzez nominację Alvarado papież Leon XIV kontynuuje proces reformy i odnowy Kurii Rzymskiej, zapoczątkowany przez papieża Franciszka, który powierzał świeckim wiernym – kobietom i mężczyznom – stanowiska kierownicze oraz odpowiedzialne funkcje w służbie Kościołowi powszechnemu. Alvarado jest pierwszą kobietą niebędącą osobą konsekrowaną, która została mianowana prefektem dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Służba Ojcu Świętemu

Dykasteria ds. Komunikacji została utworzona przez papieża Franciszka 27 czerwca 2015 r. w ramach reformy Kurii Rzymskiej. Nadzoruje ona systemy komunikacyjne Stolicy Apostolskiej, w tym Vatican News, Radio Watykańskie, "L’Osservatore Romano", Vatican Media (serwisy fotograficzne, audio i wideo), Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Libreria Editrice Vaticana, Watykańską Drukarnię oraz Watykańską Filmotekę. Oprócz powierzonych jej funkcji organizacyjnych i technologicznych dykasteria rozwija także teologiczne i duszpasterskie aspekty działalności Kościoła w dziedzinie komunikacji.

Alvarado zastąpi Paolo Ruffiniego, którego papież Franciszek mianował w 2018 r. pierwszym świeckim prefektem dykasterii Kurii Rzymskiej. W październiku przyszłego roku Ruffini ukończy 70 lat.

W oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu nominacji Alvarado przekazała: "Choć ta nominacja była dla mnie niespodziewana, przyjmuję ją ze szczerym pragnieniem służby Ojcu Świętemu na początku jego pontyfikatu. Jestem wdzięczna Paolo Ruffiniemu za jego przewodnictwo w ostatnich latach i z radością oczekuję kontynuowania – w duchu przyjaźni i nadziei – ważnej pracy na rzecz umacniania Dykasterii, aby mogła nadal służyć Kościołowi w Rzymie i na całym świecie, przekazując światu Chrystusa".

