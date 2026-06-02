Ustawa o przymusie czipowania psów i kotów. Jest decyzja prezydenta

We wtorek prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw, a jedną zawetował. Głowa państwa zaakceptowała następujące akty normatywne:

Ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Ustawę o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Ustawę o zmianie ustawy o radcach prawnych Ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów

Jednocześnie prezydent zawetował ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw.

Regulacja ta dotyczyła jeszcze większego rozszerzenia stosowania systemu SENT m.in. na sprzedawców odzieży, którzy podlegaliby kontrolom w zakresie masy sprzedanego i niesprzedanego towaru. Prezydent podkreślił, że państwo nie może być wrogiem przedsiębiorców.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem polskiej gospodarki. To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko – stwierdził prezydent, zaznaczając, że rozszerzenie SENT to przerzucanie kosztów walki z przestępczością na polskich przedsiębiorców. – Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem. Państwo musi słuchać argumentów tych ludzi, a nie odwracać się do nich tyłem, gdy oczekują dialogu – dodał.

Zdaniem prezydenta rozszerzenie systemu SENT, wdrożonego, aby zwalczać przestępczość podatkową, doprowadziłoby do traktowania każdego przedsiębiorcy, jak "potencjalnego przestępcy" – podała kancelaria.

KROPiK – nowe obowiązki i opłaty dla właścicieli psów i kotów

Szczególne kontrowersje budzi ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Regulacja zakłada obowiązkowe czipowanie wszystkich psów oraz wybranych kategorii kotów, a następnie ich rejestrację w państwowym systemie prowadzonym elektronicznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Według rządu KROPiK ma ograniczyć problem bezdomności zwierząt, usprawnić identyfikację właścicieli oraz zmniejszyć koszty utrzymania schronisk ponoszone przez samorządy.

W połowie kwietnia ustawę przyjął Sejm. Za głosowało 245 posłów – głównie przedstawicieli koalicji rządzącej. Przeciw było 22 parlamentarzystów, a 171 wstrzymało się od głosu. Rząd szacuje, że stworzenie i utrzymanie systemu przez 10 lat będzie kosztować ponad 130 mln zł, z czego sam system informatyczny ma pochłonąć 38,5 mln zł.

Nowe przepisy przewidują również obowiązki finansowe dla właścicieli zwierząt. Czipowanie psa lub kota ma kosztować 50 zł, kolejne 50 zł wyniesie wpis do rejestru. Dodatkowo opłaty mają być pobierane za każdą zmianę danych – m.in. przy zmianie adresu, wpisaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie czy informacji o sterylizacji zwierzęcia.

KROPiK będzie gromadził dane, w tym dane osobowe, umożliwiające jednoznaczne powiązanie zarejestrowanego psa lub kota z jego właścicielem lub ze schroniskiem dla zwierząt, w którym ten pies lub kot jest lub był utrzymywany. Rejestr będzie gromadził też dane lekarza weterynarii, który zarejestrował psa lub kota oraz dane samego zwierzęcia tj. płeć, umaszczenie, informacja o ubezpłodnieniu, w przypadku psów – informacja o poddaniu obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. KROPiK będzie zawierał również dane o numerach transponderów wszczepionych psom i kotom. Możliwe będzie też umieszczenie informacji o zaginięciu zarejestrowanego psa lub kota.

Prezydent Nawrocki: Oczekują urealnienia poziomu kar

Prezydent Nawrocki powiedział, że w czasie trwania vacatio legis powinno się "urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki". "Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały" – wskazał prezydent.

Czytaj też:

"To żadne podejście wolnorynkowe, tylko komunizm". Sachajko krytykuje KROPiKCzytaj też:

Polityczny deal za miliony? KROPiK i ostre zarzuty pod adresem PSL