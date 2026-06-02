Sprawy smartfonów i pornografii. Rząd przyjął zapowiadane projekty ustaw

Minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował po posiedzeniu Rady Ministrów, że rząd przyjął pakiet ustaw, które mają na celu między innymi ograniczenie dostępu nieletnich do pornografii online, a także przyspieszenie usuwania nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości. Teraz projekt trafi do Sejmu i rozpoczną się prace nad jego ewentualnym przyjęciem w drodze ustawy. Koalicja liczy na jego szerokie poparcie polityczne i społeczne.

Ochrona dzieci przed pornografią. Minister: Wprowadzimy skuteczną, anonimową weryfikację wieku

Gawkowski napisał, że X, że państwo nie może pozostawać obojętne wobec tego, że – jak twierdzi – średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat. "Wprowadzamy skuteczną i w pełni anonimową weryfikację wieku, bez naruszania prywatności. Państwo nie będzie wiedziało, jakie strony odwiedzają obywatele. Serwisy nie będą otrzymywały danych osobowych użytkowników. Potwierdzamy wyłącznie pełnoletność, nic więcej" – napisał minister.

Jeden z liderów Lewicy przekazał też, że wzmacniana zostanie "walka z nielegalnymi treściami w sieci". Wymienił tu: materiały pedofilskie, próby uwodzenia dzieci, oszustwa czy kradzieże tożsamości, które będą szybciej blokowane. Gawkowski zapewnił, że decyzje będą zapadały w krótkich terminach i pod pełną kontrolą sądów. "Internet nie będzie przestrzenią bezkarności dla przestępców" – podkreślił.

Zakaz smartfonów w szkołach podstawowych

Gawkowski oznajmił, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami koalicji, kolejny projekt ma wprowadzić przepisy, które umożliwią szkołom większą swobodę w ograniczaniu korzystania ze smartfonów podczas zajęć. "Chcemy wspierać koncentrację, relacje rówieśnicze i rozwój młodych ludzi, a nie uzależnienie od ekranów i niekończących się powiadomień" – dodał.

Chodzi o zakaz korzystania przez uczennice i uczniów w czasie zająć i przerw. Decyzja ma związek z narastającym problemem uzależnienia od smartfonów, który przybrał już charakter cywilizacyjny. Zakaz miałby wejść w życie 1 września 2026 r., czyli od nowego roku szkolnego.

Projekt zakłada zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych podczas całego pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i przerw. Projektodawcy przewidzieli szereg wyjątków związanych z procesem dydaktycznym – za zgodą nauczyciela – oraz potrzeb zdrowotnych ucznia.

Minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała na konferencji prasowej po radzie ministrów, że projekt stanowi odpowiedź na wyraźne prośby środowiska nauczycielskiego. W tym kontekście zwróciła uwagę, że w ponad połowie placówek podobne ograniczenia funkcjonują już na podstawie wewnętrznych regulaminów, jednak pedagodzy oczekiwali rozwiązań systemowych.

"Chronimy dzieci. Szanujemy wolność i prywatność dorosłych. Budujemy bezpieczniejszy internet dla wszystkich" – podsumował swój wpis minister Gawkowski.