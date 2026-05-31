Frollo i Chartres

W Krakowie ma zostać wystawiony spektakl nazywany „legendarnym”, w którym prawie 30 lat temu rolę sławnego Dzwonnika odgrywał popularny Garou. Niejedna piosenka z tego musicalu podbiła serca międzynarodowej publiczności, parę lat temu Teatr Muzyczny w Gdyni wystawił „Notre Dame de Paris” po polsku, na początku roku 2027 natomiast Polacy będą mogli zobaczyć oryginał z polskimi napisami.