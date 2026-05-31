Wraca pociąg do Chorwacji. Nowe informacje od PKP Intercity

Nowością w sezonie 2026 będą bezpośrednie wagony do słoweńskiego Kopru nad Adriatykiem. Wagony mają być odłączane w Lublanie, skąd pojadą dalej na słoweńskie wybrzeże.

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury, trwają rozmowy z władzami Austrii dotyczące możliwości utrzymania połączenia także poza sezonem letnim. Jeśli zakończą się powodzeniem, najwcześniej od 2028 r. pociąg mógłby kursować sześć razy w tygodniu przez cały rok.

Adriatic Express zadebiutował w 2025 r. jako sezonowe połączenie między Warszawą a Rijeką. Według danych resortu infrastruktury z usługi skorzystało wówczas około 9,3 tys. pasażerów.

Pociąg do Chorwacji sześć razy w tygodniu. Bilety już dostępne

W tegorocznym rozkładzie pociąg będzie kursował częściej niż przed rokiem – sześć razy w tygodniu zamiast czterech. Najtańsze bilety promocyjne na trasie Warszawa–Rijeka mają kosztować od 44,90 euro (ok. 194 zł) za miejsce siedzące i 69,90 euro (ok. 303 zł) za miejsce w kuszetce.

Sprzedaż biletów już ruszyła. Odbywa się przez Internet za pośrednictwem strony intercity.pl, w aplikacji PKP Intercity i w kasach biletowych, prowadzących sprzedaż biletów na połączenia międzynarodowe.

