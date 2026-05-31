Nowy sondaż partyjny: Koalicja Obywatelska prowadzi, ale traci poparcie

Z najnowszego sondażu Instytutu Pollster dla "Super Expressu" wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się teraz, to zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 33 proc. Choć ugrupowanie Donalda Tuska traci w porównaniu z poprzednim badaniem 2,8 pkt proc., to utrzymuje bezpieczną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. PiS uzyskałoby 26,7 proc. poparcia. To oznacza spadek o 0,2 pkt proc.

Trzecia byłaby Konfederacja z wynikiem 13,3 proc. głosów (wzrost o 1,6 pkt proc.). Do Sejmu dostałyby się także Lewica, na którą chce głosować 7,8 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt proc.), oraz Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 7 proc. ankietowanych (wzrost o 1,5 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłyby się natomiast partia Razem z wynikiem 4,8 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe, które wskazało 4 proc. uczestników badania (bez zmian), oraz Polska 2050 z poparciem na poziomie 2,7 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.). Zaledwie 0,5 proc. badanych wskazało inne partie (spadek o 0,3 pkt proc.).

Gdyby wyniki tego sondażu przełożyć na miejsca w Sejmie, Koalicja Obywatelska miałaby 188 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 156, Konfederacja – 65, Konfederacja Korony Polskiej – 26, natomiast Lewica – 25.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Pollster dla "Super Expressu" w dniach 28-29 maja metodą CAWI (wywiady internetowe) na reprezentatywnej próbie 1057 respondentów.

W innym sondażu KO blisko 40 proc. poparcia

W sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej 38,89 proc. ankietowanych chciałoby oddać głos na Koalicję Obywatelską. Drugie jest PiS z wynikiem 27,03 proc. Trzecia Konfederacja może liczyć na 11,76 proc. poparcia. Dalej jest formacja Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 9,32 respondentów. Lewica uzyskałaby 5,2 proc. poparcia.

Chęć oddania głosu na partię Razem deklaruje 3,51 proc. respondentów. PSL ma w tym badaniu 2,39 proc., zaś Polska 2050 – 1,9 proc.

