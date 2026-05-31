Kandydat Konfederacji odpowiada Czarnkowi. "To w waszym wykonaniu zwykłe nieporozumienie"

W piątek w Krakowie obył się wiec Bartosza Bocheńczaka, kandydata Konfederacji na prezydenta Krakowa.

Czarnek proponuje Konfederacji wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa

Tego samego dnia Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat partii na premiera, zaproponował, aby PiS i Konfederacja wystawiły wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa.

– W imieniu Prawa i Sprawiedliwości, jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, w uzgodnieniu z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i z panem Piotrem Milowańskim, sekretarzem generalnym naszych struktur, zwracam się do Krzysztofa i do Sławka. Do Krzysztofa Bosaka i do Sławka Mentzena. Zwracam się do Konfederacji, tak jak zwracam się już od wielu miesięcy, mówiąc "pokój na prawicy". Ja wiem, że mnie krytykują, kompletnie bez sensu, kompletnie na ślepo (…) nie mam żalu. To jest polityka. Krzysiu, Sławku, wybierzmy wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa – powiedział Przemysław Czarnek w Gdańsku.

Bartosz Bocheńczak odpowiada Przemysławowi Czarnkowi

Na słowa wicprezesa PiS zareagował na platformie X Bartosz Bocheńczak.

"Panie Czarnek, podpinanie się pod krakowski bunt i próby ustawiania sobie sytuacji w Krakowie to w waszym wykonaniu zwykłe nieporozumienie" – napisał.

Bartosz Bocheńczak podkreślił, że "Kraków odrzucił w referendum m.in. Strefę Czystego Transportu, którą to WY w 2018 wprowadziliście do polskiego prawa". "A teraz przekonujecie, że będziecie walczyć z problemem, który sami stworzyliście" – dodał.

Polityk Konfederacji zauważył, że "prezydenta Krakowa nie wybiorą ani Czarnek, ani Kaczyński". "Zrobią to mieszkańcy. To oni muszą odzyskać Kraków!" – stwierdził.

Referendum w Krakowie. Miszalski odwołany

W referendum, które odbyło się w ubiegłą niedzielę, Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Według sondażu OGB 28,3 proc. Krakowian – najwięcej – zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z powodu wprowadzenia strefy czystego transportu (SCT).

