Siła eksplozji kuli ognia nad USA osiągnęła 300 ton trotylu

Według NASA, bolid poruszał się z prędkością ok. 120,7 tys. km na godzinę i rozpadł się na wysokości ponad 64 km nad północno-wschodnim Massachusetts oraz południowo-wschodnim New Hampshire.

Uwolniona podczas rozpadu energia była przyczyną głośnych odgłosów słyszanych przez mieszkańców Nowej Anglii.

Potężny huk w USA. NASA potwierdza eksplozję meteorytu

Przedstawiciel amerykańskiej agencji kosmicznej podkreślił, że był to naturalny obiekt kosmiczny – meteoryt, a nie fragment sztucznego satelity ani innych szczątków pochodzących z działalności człowieka.

Bolid to wyjątkowo jasny meteor widoczny podczas wejścia meteoroidu w atmosferę Ziemi. Największe z nich mogą powodować fale uderzeniowe i odgłosy przypominające eksplozję.

Meteoryty poruszają się szybciej niż prędkość dźwięku, wytwarzając fale ciśnienia, gdy spalają się i rozpadają w atmosferze.