"Jego obóz polityczny kłamał". Sikorski krytykuje Nawrockiego

8 maja w Warszawie podpisano umowę pożyczkową SAFE. Polska umowa została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisali ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

Polska podpisała pierwsze umowy w ramach SAFE

Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że wpłynęła pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE w wysokości 6 mld euro. Zaliczka, według zapowiedzi rządu, miała wpłynąć do Polski "w ciągu kilku dni" od podpisania umowy.

Środki, które Polska pożycza z unijnego programu dozbrajania SAFE, to 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Polska, będąca największym beneficjentem programu. Rząd wnioskował o dofinansowanie 139 projektów.

Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisano w czwartek. Dotyczyły one dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

W sobotę z kolei podpisano 29 umów na 78 mld zł.

Sikorski zarzuca kłamstwo "obozowi politycznemu" prezydenta Nawrockiego

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski napisał na platformie X, że "obóz polityczny" prezydenta Karola Nawrockiego "kłamał, że pieniądze zostaną wydane, tak jak za ich czasów, na zagraniczny sprzęt". "Tym łgarstwom właśnie zadali kłam Władysław Kosiniak-Kamysz i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podpisując z polskim przemysłem obronnym 62 umowy na 120 miliardów złotych" – napisał na platformie X.

Radosław Sikorski przypomniał swój wpis z 12 marca, w którym ocenił, że "prezydent Karol Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli". "Jest to bezczelne kłamstwo. Stchórzył przed Kaczyńskim. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem" – napisał wówczas szef MSZ.

