"Wynikną z tego problemy". Tuduj ostrzega ws. SAFE: Rząd kupił kota w worku

W czwartek, piątek i sobotę Agencja Uzbrojenia ma podpisać ponad 40 umów i aneksów na zakup uzbrojenia z pożyczki SAFE z polskimi przedsiębiorstwami branży zbrojeniowej.

8 maja w Warszawie podpisano umowę pożyczkową SAFE. Polska umowa została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisali ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

Do Polski nadal nie wypłynęła zaliczka z SAFE, która – według zapowiedzi rządu – miała pojawić się "w ciągu kilku dni".

Pożyczka SAFE. Do Polski nadal nie wpłynęła zaliczka

Krzysztof Tuduj, poseł Konfederacji, pytany przez DoRzeczy.pl, co – jego zdaniem – dzieje się wokół SAFE, skoro do końca maja Polska ma podpisać szereg umów w ramach SAFE, a tymczasem nie wpłynęła nawet zaliczka, odpowiedział, że "ekipa premiera Tuska ustawiła się w roli wasala względem Komisji Europejskiej i tym, jak przyjęła narzucone warunki, przestała być traktowana podmiotowo". – Przestrzegaliśmy przed landyzacją Polski i właśnie przed takimi sytuacjami – dodał.

Pytany o to, czy tak szybkie tempo podpisania umów gwarantuje z jednej strony transparentność, a z drugiej, że podpiszemy umowy na sprzęt, którego faktycznie potrzebujemy, powiedział, że "te pieniądze będą wydawane w chaosie i ekspresowo".

– Na pewno wynikną z tego problemy. Jest to robione w ten sposób, żeby opinia publiczna nie zdążyła przeanalizować tych transferów – ich sensu i przede wszystkim beneficjentów programów. My będziemy starać się to ustalać i wskazywać, które kontrakty minęły się z realnie istniejącymi potrzebami. Zarówno w zakresie rodzaju, jak i ilości zakupionego sprzętu – mówił.

Oprocentowanie pożyczki SAFE wyższe niż informował rząd

Na uwagę, że już od kilku dni wiemy, że oprocentowanie pożyczki SAFE będzie wyższe niż informował rząd i pytany o to, czy czekają nas kolejne wzrosty oprocentowania oraz czy rząd, mówiąc o oprocentowaniu celowo wprowadzał w błąd opinię publiczną, czy zwyczajnie nie znał nowych wyliczeń Komisji Europejskiej, Krzysztof Tuduj ocenił, że "rząd kupił kota w worku".

– Robił i dalej będzie robił dobrą minę do złej gry. Nie wiem, na jakim realnie oprocentowaniu stanie, ale wiem, że godząc się w ciemno na wysokość oprocentowania, rząd dał niezwykły popis, który przejdzie do historii negocjacji umów międzynarodowych – powiedział.

