Prezydent o burzy wokół nominacji Kapińskiego: Podjąłbym tę decyzję jeszcze raz

Prezydent odniósł się w środę do fali krytyki, jaka spadła na niego po nominacji, przede wszystkim ze strony prof. Sławomira Cenckiewicza i części środowiska PiS. – Dokonałem najlepszej decyzji, której dokonałbym po raz drugi – podkreślił.

Nawrocki: Najlepsza decyzja

Prezydent zabrał głos podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Szwajcarii. Był pytany m.in. o ostry komentarz byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. – Po stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest podejmowanie najlepszych dla Polski decyzji, a nie zajmowanie się komentarzami czy kwestiami publicystycznymi – powiedział Nawrocki.

Chwilę później szerzej odniósł się do samej nominacji. – Ja takiej decyzji osobiście dokonałem, biorąc pod uwagę wszystkie kandydatury na prezesa Sądu Najwyższego, zagłębiając się, bo była to ważna decyzja, w życiorysy wszystkich kandydatów i dokonując najlepszej decyzji, której dokonałbym po raz drugi – stwierdził prezydent.

Kapiński nowym I prezesem SN

O decyzji prezydenta poinformował w poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Karol Nawrocki wybrał prezesa Izby Karnej SN Zbigniewa Kapińskiego spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. – Prezydent, mając przed sobą pięciu kandydatów, zdecydował o wyborze sędziego Kapińskiego – mówił Leśkiewicz.

Rzecznik przekonywał, że nowy pierwszy prezes SN jest "niezwykle doświadczonym sędzią, prowadzącym sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania". Podkreślał również, że Kapiński miał sprzeciwiać się "łamaniu praworządności przez obecny rząd".

Ostra reakcja Cenckiewicza

Najmocniej decyzję prezydenta skrytykował prof. Sławomir Cenckiewicz. Były szef BBN opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis skierowany bezpośrednio do Nawrockiego. "Karolu popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób Cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu" – napisał historyk.

Cenckiewicz zarzucił również Pałacowi Prezydenckiemu "piramidalne kłamstwo" w uzasadnieniu nominacji. Sednem sporu pozostaje udział Kapińskiego w składzie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w 2000 roku uznał, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Według Cenckiewicza sąd miał wówczas dysponować materiałami dotyczącymi agenturalnej przeszłości byłego prezydenta.

Sceptycznie o Kapińskim wypowiadał się też Jarosław Kaczyński. Po nominacji prezes PiS złagodził jednak ton. – Prezydent jest tutaj decydentem. Nie mam do niego pretensji, że wybrał tak jak on uważa, natomiast ja uważałem inaczej i w dalszym ciągu uważam inaczej – powiedział w Sejmie. Lider PiS podkreślał jednocześnie, że cała sprawa ma dla niego drugorzędne znaczenie.

