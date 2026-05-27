Poruszający apel Łatwoganga. Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego

Influencer Łatwogang zorganizował kolejną akcję charytatywną. Przejechał całą Polskę rowerem, aby zebrać 12 mln zł na leczenie ośmioletniego Maksa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD). Cel zbiórki został szybko przekroczony, dzięki czemu udało się zabrać środki również dla innych chorych dzieci.

Twórca opublikował na swoim profilu na Instagramie nagranie, w którym zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i rządu. – Przedwczoraj odbyła się zbiórka, podczas której zbieraliśmy dla Adasia i Maksia, chorych na DMD. Udało się zebrać dla nich 15,5 mln zł na leczenie, ale sprawa jest taka, że to nie są jedyne dzieci chorujące w Polsce na DMD. Niezależnie od wszystkiego, nie uda nam się zebrać tych pieniędzy dla wszystkich dzieci. Odezwało się do nas mnóstwo dzieciaków, które również chorują na DMD i potrzeba nam na ich leczenie kosmicznych ilości pieniędzy, których nie ma szans, żebyśmy jako społeczeństwo zebrali w tym momencie. Niezależnie jak bardzo byśmy chcieli, nie damy rady – powiedział.

– Odbyłem już pewne rozmowy, które dały mi przeczucie, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, aby prezydent z rządem połączyli siły. Wiem, że na co dzień jesteśmy w jakichś podziałach, takie jest życie, rozumiem, ale jestem pewien, że cały rząd i prezydent, wszyscy jesteśmy zgodni, że chcielibyśmy, aby te dzieciaki mogły przeżyć życie i być zdrowe – mówił dalej. – Na pewno rząd i prezydent byliby w stanie pomóc. Może da się obniżyć niektóre koszty – dodał.

Rzecznik prezydenta odpowiada na apel Łatwoganga

Do dramatycznego apelu Łatwoganga odniósł się w rozmowie z "Faktem" rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. – Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą systemowego rozwiązania problemów związanych z finansowaniem leczenia chorób rzadkich, do których należy między innymi dystrofia mięśniowa. Choruje na nią kilkaset dzieci w Polsce – skomentował.

– Pan prezydent podpisał 5 grudnia 2025 r. nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, w której znalazły się rozwiązania zaproponowane przez pana prezydenta, a umożliwiające finansowanie leczenia chorób rzadkich u dzieci i młodzieży – przypomniał.

Rzecznik głowy państwa zaapelował o dalsze działania rządu. – Od kilku miesięcy są gotowe mechanizmy finansowania leczenia cierpiących dzieci. Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP, każdy ma prawo do opieki medycznej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom. W tej sprawie nie może być jakichkolwiek podziałów. Zdrowie dzieci jest najważniejsze. Są gotowe rozwiązania wdrożone dzięki decyzji prezydenta, czas na działanie rządu i znalezienie środków na leczenie – oznajmił Leśkiewicz.

Czytaj też:

Łatwogang znowu zebrał miliony. "Wszyscy razem to zrobiliśmy"