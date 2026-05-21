Kolejna akcja Łatwoganga. "Wpadłem na pewien pomysł"

Charytatywna transmisja youtubera Piotra Hancke "Łatwoganga" rozpocznie się w piątek o godz. 16. Twórca ogłosił, że chce wesprzeć 8-letniego Maksa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD). Ta śmiertelna choroba powoduje stopniowy i nieodwracalny zanik mięśni.

Twórca planuje przejechać na rowerze całą Polskę – od Zakopanego po Gdańsk. – Postanowiłem przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Podczas transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa – ogłosił Hancke na Instagramie. Jeżeli zebranie całej kwoty się nie uda, Łatwogang będzie zachęcał do wpłat także w drodze powrotnej.

"Jeszcze do niedawna dla Maksa nie było żadnej nadziei na skuteczne leczenie, ale teraz w USA pojawiła się terapia genowa dla chorych z DMD, która może zatrzymać rozwój choroby. Niestety, koszt tej terapii to około 15 mln zł" – czytamy na stronie zrzutka.pl, gdzie trwa już zbiórka środków na leczenie dziecka.

"Od października 2025 r. udało się zabrać już ponad 3 mln złotych, ale (...) czasu na ratunek mamy coraz mniej. Na ten moment terapię mogą przyjąć dzieci w dobrym stanie fizycznym, a chłopiec słabnie z każdym miesiącem. (...) By żyć, Maks musi przyjąć najdroższy lek świata. Zbieramy brakujące 12 mln złotych!" – głosi opis.

Ponad 280 mln zł na pomoc dla chorych onkologicznie dzieci

Sportowcy, influencerzy, muzycy, aktorzy, przedsiębiorcy oraz zwykli Polacy włączyli się w akcję zorganizowaną przez youtubera Łatwoganga, który od 17 do 26 kwietnia prowadził transmisję na żywo, podczas której zbierał fundusze dla Fundacji Cancer Fighters, na leczenie dzieci chorych onkologicznie. Podczas historycznej zbiórki udało się zebrać ponad 282 mln zł, a ponad 3,6 mln zł zostało już przekazane 54 podopiecznym.

Podczas zbiórki Łatwoganga nie zabrakło widowiskowych momentów. Katarzyna Nosowska, Maffashion, Aleksandra Domańska, Edyta Pazura, Blanka Lipińska, Maciej Kurzajewski i wielu innych reprezentantów polskiego show biznesu zdecydowało się ogolić głowy na łyso.