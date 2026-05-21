Nowy nakaz przywódcy Iranu. "Może jeszcze bardziej skomplikować rozmowy"

Informację przekazała agencja Reuters, powołując się na dwa wysoko postawione źródła w irańskich władzach.

Źrodła agencji twierdzą, że opinia Modżtaby Chameneiego jest odzwierciedleniem konsensusu panującego wśród irańskich władzy.

Wysoko wzbogacony uran to jeden z głównych punktów spornych między Iranem a USA. Waszyngton deklaruje, że nie pozwoli Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej. Iran zapewnia z kolei, że program nuklearny ma pokojowy charakter, jednak zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne. Taka ilość pozwoliłaby na skonstruowanie ponad 10 ładunków jądrowych.

Reuters ocenia, że "rozkaz ajatollaha Chameneiego oznacza usztywnienie stanowiska Teheranu i może jeszcze bardziej skomplikować rozmowy na temat zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem".

Atak USA i Izraela na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu. W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

Od 8 kwietnia trwa rozejm. W uzgodnieniu trwałego pokoju próbuje pośredniczyć Pakistan.

