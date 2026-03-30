Wywiozą wzbogacony uran z Iranu? Trump rozważa wysłanie żołnierzy

Trump bierze pod uwagę możliwość użycia wojsk lądowych w Iranie w celu zdobycia i wywiezienia wzbogaconego uranu, jednak – jak podkreślają przedstawiciele Białego Domu – żadna ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Według doniesień "Wall Street Journal", prezydent USA ma świadomość, że taka operacja nie będzie łatwa i narazi żołnierzy na niebezpieczeństwo. Jest on jednak otwarty na tę opcję, ponieważ przybliża osiągnięcie jego głównego celu, jakim jest uniemożliwienie Iranowi opracowania broni jądrowej.

Jedno ze źródeł, na które powołuje się "WSJ", przekazało, że Trump wezwał również swoich doradców do wywarcia presji na Teheran, aby dobrowolnie przekazał wzbogacony uran w ramach porozumienia kończącego wojnę.

Według ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego, wzbogacony do 60 proc. uran znajduje się pod gruzami obiektów jądrowych w Fordow, Isfahanie i Natanz, zniszczonych przez ataki USA i Izraela.

Wzbogacony uran w Iranie. Co o nim wiadomo?

Według "New York Timesa", który powołuje się na amerykański wywiad, główne zapasy uranu znajdują się w Isfahanie i można się do nich dostać wąskim tunelem. Zapasy te mogłyby stać się kluczowym elementem budowy broni atomowej, ale aby to osiągnąć, konieczne byłoby podniesienie poziomu wzbogacenia uranu do 90 proc., co – jak zaznacza "NYT" – wymaga sprawnych wirówek.

Eksperci szacują, że Iran posiada ponad 400 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. i blisko 200 kg uranu wzbogaconego do 20 proc. Ma być przechowywany w specjalnych pojemnikach przypominających butle do nurkowania.

Wzbogacony uran zawiera znacznie większą ilość izotopu 235U niż uran występujący naturalnie. Nisko wzbogacony uran jest używany w reaktorach jądrowych, natomiast wysoko wzbogacony uran jest kluczowym elementem broni atomowej.

W połowie lat 90. XX wieku ówczesny najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wydał fatwę (dekret religijny) zabraniającą posiadania i używania broni jądrowej.

