Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Ostra wymiana ciosów między USA a Iranem

Mimo że od 8 kwietnia w wojnie USA z Iranem obowiązuje rozejm, napięcie na linii Waszyngton-Teheran znów eskalowało. W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 31 maja na 1 czerwca) zarówno amerykańskie, jak i irańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu wzajemnych ataków.

CENTCOM, czyli Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych, podało informację o "uderzeniach w samoobronie" na cele wojskowe w południowym Iranie. Armia USA podkreśliła, że była to reakcja na "agresywne działania" Iranu, w tym zestrzelenie drona MQ-1 Predator nad wodami międzynarodowymi. W odpowiedzi amerykańskie myśliwce uderzyły m.in. w irańskie systemy obrony powietrznej oraz naziemny ośrodek kontroli – opisała agencja Reutera.

Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przekazał, że przeprowadził na Bliskim Wschodzie uderzenie na bazę lotniczą, wykorzystywaną przez stronę amerykańską do ataku na Iran.

Korpus Strażników to jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, obok Armii Islamskiej Republiki Iranu. Według irańskiej konstytucji, IRGC odpowiedzialny jest za obronę rewolucji islamskiej i jej osiągnięć. Do jego zadań należy zwalczanie ruchów niechętnych ustrojowi Iranu jako republiki islamskiej, wspieranie proirańskich organizacji zbrojnych poza granicami kraju i zwalczanie wpływów obcych w Iranie.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump od wielu miesięcy ostrzegał reżim w Teheranie przed interwencją zbrojną, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Iran od dawna zaprzecza, że jego celem jest budowa bomby atomowej.

Trump w czasie swojej pierwszej kadencji zerwał umowę wynegocjowaną przez jego poprzednika Baracka Obamę, na mocy której Iran zgodził się na surowe ograniczenia wzbogacania uranu. Chodzi o porozumienie JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), zawarte w lipcu 2015 r. w Wiedniu pomiędzy Iranem, Unią Europejską i grupą państw P5+1 (Chiny, Francja, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, USA).

Głównym celem umowy było zagwarantowanie, że irański program nuklearny będzie miał wyłącznie pokojowy charakter. Porozumienie przewidywało ograniczenie przez Iran swojej działalności nuklearnej w zamian za zniesienie sankcji nałożonych na ten kraj przez ONZ, UE i USA.

