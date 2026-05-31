Walka o kapitał

Wzrosty rentowności obligacji skarbowych to najważniejszy trend, który w maju można było obserwować w różnych rejonach świata. „W ostatnich dniach na rynkach dominuje strach. Strach przed perspektywą wzrostu inflacji i stóp procentowych oraz strach przed kryzysem fiskalnym. Nie omija to naszego kraju” – zauważyli analitycy banku Pekao w wydanym 20 maja raporcie „Premia za ryzyko podnosi koszt kapitału w Polsce”.

O co chodzi? Inwestorzy w USA oraz Europie obawiają się, że przedłużające się napięcia geopolityczne, które od końca lutego wywindowały ceny ropy naftowej i gazu, wywrą długotrwały wpływ na zwiększenie inflacji. Droższe surowce energetyczne wpływają bowiem także na ceny innych towarów i usług.

Obserwując zaś to, co w maju działo się na globalnym rynku długu, można dojść do wniosku, że większość inwestorów porzuciła już marzenia o obniżkach stóp procentowych w roku 2026. Wniosek ten dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Europy, w tym Polski. Trend ten w maju wyraźnie było widać na globalnych rynkach.