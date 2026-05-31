Zwycięstwo zwykłych ludzi

RYSZARD GROMADZKI: Wynik referendum w Krakowie to zwycięstwo dobrze pojętej obywatelskości, nieskażonej partyjniactwem? Tak należy to czytać?

WITOLD GADOWSKI: Chciałbym, żeby było czytane w taki sposób, ale to dopiero przełamanie pierwszych barier. Przełamanie okupacji dużych miast przez partie polityczne. Tutaj, w Krakowie, zwyciężyli krawiec, dostawca jedzenia, szewc. Zwykli ludzie. Dzięki temu, że udało się ich zjednoczyć, że uwierzyli w swoją siłę, dokonaliśmy pierwszego wyłomu. Nie udało się odwołać beznadziejnej i bezproduktywnej rady miasta.

Zabrakło bardzo niewiele…

Niewiele, ale się nie udało. Nasz plan był taki, że odwołujemy i prezydenta, i radę miasta. Dlatego musimy walczyć dalej. Ale jest to sygnał, że można, że da się, że nic nie jest zabetonowane na wieki wieków amen.