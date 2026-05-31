Dzisiaj mecz. W takim składzie Polska zagra z Ukrainą

Według informacji opublikowanych przed pierwszym gwizdkiem, w podstawowym składzie biało-czerwonych mają znaleźć się m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Marcin Bułka.

Mecz będzie jednym z pierwszych sprawdzianów kadry prowadzonej przez Urbana po nieudanych barażach o awans na mistrzostwa świata 2026.

Ukraina przyjechała do Polski w silnym składzie z zawodnikami występującymi w czołowych ligach europejskich, w tym bramkarzem Realu Madryt Andrijem Łuninem, obrońcą Paris Saint-Germain Illą Zabarnym oraz napastnikiem AS Roma Artemem Dowbykiem.

Polska i Ukraina po raz ostatni spotkały się towarzysko w czerwcu 2024 roku w Warszawie. Wówczas biało-czerwoni zwyciężyli 3:1.

Polscy piłkarze przebywają na zgrupowaniu we Wrocławiu, podczas którego przygotowują się także do kolejnego meczu towarzyskiego z Nigerią zaplanowanego na 3 czerwca w Warszawie.

