Flaga Ukrainy zdjęta z ratusza polskiego miasta. Reakcja na szokującą decyzję Zełenskiego

Portal lublin112.pl informuje, że w sobotę zauważył, że ukraińska flaga zniknęła z lubelskiego ratusza, w związku z czym serwis zwrócił się do Urzędu Miasta o wyjaśnienie powodu tej decyzji.

Flaga Ukrainy zdjęta z ratusza w Lublinie

Justyna Góźdź, rzecznik prasowa prezydenta miasta Lublin, przekazała, że zdjęcie flagi nie było związane ze złożoną wcześniej interpelacją radnego PiS. Radny Piotr Gawryszczak domagał się ich usunięcia, wskazując na niezadowolenie części mieszkańców oraz podkreślając, że gest solidarności, rozpoczęty po agresji Rosji na Ukrainę, powinien zostać zakończony.

Rzecznik prasowa prezydenta Lublina wyjaśniła, że "zdjęcie flagi ukraińskiej z budynku lubelskiego ratusza nie ma żadnego związku ze złożoną interpelacja".

"Nasze działanie jest bezpośrednio związane z decyzją prezydenta Zełenskiego" – przekazała.

Lublin podjął decyzję podobną do działań innych samorządów w Polsce.

"Śladem innych polskich miast podjęliśmy decyzję o zdjęciu ukraińskiej flagi z budynku lubelskiego ratusza. Podzielamy krytyczne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasady RP w Kijowie wobec decyzji Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego" – napisała rzecznik, odpowiadając portalowi.

Burza po szokującej decyzji Zełenskiego

Podkreśliła, że dla miasta szczególne znaczenie ma pamięć historyczna oraz godne upamiętnienie ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich.

"Gloryfikacja formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu, rani pamięć polskich ofiar i utrudnia budowanie szczerego dialogu między naszymi narodami" – wskazała.

Lublin jednocześnie podkreślił, że zdjęcie flagi nie oznacza zmiany nastawienia Lublina wobec obywateli Ukrainy ani samej Ukrainy, która od ponad dwóch lat broni się przed rosyjską agresją.

"Niezależnie od tej decyzji Lublin pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat opiera swoją współpracę międzynarodową. Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich" – dodała rzecznik prasowa prezydenta Lublina.

Jednostka "Bohaterów UPA". Zełenski zostanie pozbawiony Orderu Orła Białego?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym w środę dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Po tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował w piątek prezydent Karol Nawrocki.

