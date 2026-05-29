Wojna w KO na Lubelszczyźnie. Wiceprezydent kontra europoseł

Media donoszą, że były poseł i wojewoda lubelski Wojciech Wilk został odwołany ze stanowiska wiceprezesa miejskiej spółki TBS Nowy Dom w Lublinie. Co prawda niedawno udzielono mu absolutorium, jednak Urząd Miasta Lublin przekazał Radiu Zet, że jego kadencja wygasła 19 maja i nie została przedłużona. Stacja wskazuje, że sprawa ma związek z wewnętrznymi wyborami w Koalicji Obywatelskiej – Wilk popierał europoseł Martę Wcisło, która została przewodniczącą regionu lubelskiego. Rozmówcy radia przekonują, że odwołanie Wilka z miejskiej spółki to kara.

Do TBS-u trafił Paweł Kurek, radny wojewódzki Polski 2050 i współpracownik Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. – Wszyscy wiedzą, że Kurek z Wilkiem nie darzą się sympatią. To dawna zadra. Kurek, współpracujący blisko z Wojtkiem w czasach, gdy ten był burmistrzem, liczył na stanowisko jego zastępcy. Nie dostał go i od tego czasu ma uraz – przekazał anonimowo jeden z polityków KO.

Sam Kurek twierdzi, że cała sytuacja to zbieg okoliczności: – Moje powołanie do jej składu (spółki) ma związek z moim zaangażowaniem w dziedzinę budownictwa społecznego.

Wojna o ograniczenie wpływów

Radio Zet wskazuje, że wpływy Wcisło w Lublinie stara się ograniczyć wiceprezydent miasta Tomasz Fulara, wskazywany jako potencjalny następca Krzysztofa Żuka. – To on dziś faktycznie rządzi w mieście. Wiele decyzji zapada poza prezydentem Żukiem, który teraz leczy kontuzję kręgosłupa – mówi informator. Fulara miał zostać administratorem jednej z grup KO na komunikatorze. Usunął z niej Wcisło, a także jej stronników. – Nie mam pojęcia, dlaczego przewodnicząca została usunięta, według mnie to niepotrzebne wywoływanie konfliktów. To nikomu nie służy – stwierdza jeden z polityków KO.

Marta Wcisło to poseł na Sejm IX i X kadencji (2019–2024) i poseł do Parlamentu Europejskiego X kadencji (od 2024).

