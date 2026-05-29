Żurek odwołał rektora AWS. Sopiński: Nie ma prawa

W opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości komunikacie podkreślono, że Waldemar Żurek odwołał dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości "w związku z rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa".

"Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu oraz po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich" – zaznaczono.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości. Działa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, ale jednocześnie pełni szczególną funkcję w strukturze Służby Więziennej oraz w systemie wymiaru sprawiedliwości. AWS utworzył w 2019 r. ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dr Michał Sopiński pełnił funkcję rektora od marca 2023 r. Jego kadencja powinna się skończyć w 2028 r.

Sopiński: Żurek łamie zabezpieczenie TK

Michał Sopiński przekonuje, że wciąż jest rektorem AWS, powołując się na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. "Waldemar Żurek łamie zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma prawa mnie odwołać. W dodatku nie doręczył mi nawet żadnej decyzji administracyjnej. Komunikat nie jest źródłem prawa" – przekazał Sopiński w mediach społecznościowych.

"Kolejne celowe pominięcie zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego to znak firmowy tych rządzących. Wniosek z tego jest prosty – jedni mogą, drudzy nie mogą. Kali ukraść krowy – dobrze, Kalemu ukraść krowy – niedobrze. Drugi wniosek równie ciekawy – ktoś może łamać prawo, ale inni muszą się do tego łamania dostosować, a próba krytyki tego łamania oraz odmowa współudziału w tym rodzi negatywne konsekwencje dla tej osoby. Mamy nadzieję, że tworzenie tej patologicznej pod względem etycznym rzeczywistości niedługo się skończy" – skomentowało Stowarzyszenie Ad Vocem.

