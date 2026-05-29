Sejm przyjął uchwałę dotyczącą USA. Na głosowaniu Rose i Schnepf

Uchwałę przyjęto w piątek (29 maja) podczas 58. posiedzenia Sejmu. Za jej przyjęciem głosowało 428 posłów, trzech wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przed głosowaniem powiedział, że uchwała przypomina ważną datę dla demokracji i wolności na świecie. – W tym szczególnym dniu korzystamy z okazji, aby pozdrowić naród amerykański i wyrazić swoją wdzięczność za wsparcie dla naszej wolności i demokracji – podkreślił.

Uchwała Sejmu z okazji 250. rocznicy powstania USA

W przyjętym dokumencie posłowie przypomnieli, że 4 lipca 1776 r. Kongres w Filadelfii przyjął Deklarację Niepodległości, ogłaszając powstanie niepodległego państwa amerykańskiego. W uchwale wskazano również na historyczne związki Polski i USA, w tym udział Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Sejm zaznaczył także znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej dla bezpieczeństwa regionu i NATO. "Polska jest ważnym sojusznikiem USA, szczególnie na wschodniej flance Paktu Północnoatlantyckiego" – napisano w uchwale.

Głosowanie odbyło się w obecności ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose'a i przedstawicieli ambasady amerykańskiej w Warszawie. Obecni byli także byli ambasadorowie USA w Polsce Stephen Mull oraz byli ambasadorowie RP w USA Marek Magierowski i Ryszard Schnepf.