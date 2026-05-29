Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej

W piątek w Sejmie głosowano nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Za było 230 posłów, przeciwko 198, od głosu wstrzymał się 1 poseł. Rządowy projekt w zdecydowanej większości poparli parlamentarzyści klubów koalicyjnych. Tylko 4 posłów PSL (Marek Biernacki, Andrzej Grzyb, Urszula Nowogórska i Jacek Tomczak) głosowało przeciwko.

Przypomnijmy, że przegłosowana ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Opozycja i prezydent krytykują propozycję rządu

Przeciwko projektowi opowiadają się nie tylko opozycja, ale także Pałac Prezydencki.

– Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich – powiedział prezydencki minister Paweł Szefernaker.

Jak ocenił polityk, "jest to ustawa, która de facto zmienia ponad dwieście innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa i małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem".

Szef Gabinetu Prezydenta RP podkreślił, że według propozycji rządowej w innych aktach prawnych możliwe będzie dopisanie związku partnerskiego i partnera obok małżeństwa i małżonka, a sama ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame dla związków partnerskich z tymi, które dziś są dedykowane jedynie dla małżeństw, jak choćby możliwość wspólnego rozliczania się.

– To atak na fundamenty naszego państwa, atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa, na nasze społeczeństwo, nasze tradycje – powiedział z kolei poseł PiS Michał Wójcik podczas czwartkowej debaty nad projektem.

