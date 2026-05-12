Tzw. małżeństwa jednopłciowe. Trzaskowski ogłosił decyzję

Prezydent Warszawy, wiceszef KO Rafał Trzaskowski, napisał na platformie X, że "moje poglądy w sprawie społeczności LGBT+ są szeroko znane".

"Nie ograniczają się wyłącznie do działalności w mediach społecznościowych, ale znajdują swoje odzwierciedlenie w konkretnym działaniu" – dodał.

Rafał Trzaskowski: USC będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych

Poinformował, że "dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego”. "Dlatego cieszę się, że na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 r. oraz kolejnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki" – podkreślił.

Jednocześnie Rafał Trzaskowski przekazał, że podjął decyzję, "że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC".

"Cieszę się też z zapowiedzi pana premiera Tuska w sprawie rozporządzenia, które nie tylko ureguluje cały proces transkrypcji, ale zadba o to, aby w całym kraju miał on identyczny kształt. Liczę na jego najszybsze przyjęcie i wcielenie w życie" – podkreślił.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że "jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie poruszam się jednak w granicach obowiązującego prawa, w tym ustaw, rozporządzeń oraz wyroków sądowych – polskich i europejskich". "I właśnie dlatego, gdy większość polityków komentatorów ograniczała się do komentowania, my pracowaliśmy nad przygotowaniem się do nakazanego nam przez sąd procesu pierwszej w kraju transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, mimo braku uregulowań na szczeblu krajowym" – dodał.

Zaznaczył, że "prezydent Warszawy nie ma w tym obszarze swobody do podejmowania decyzji, to znaczy, że nie może działać uznaniowo". "Wyrok TSUE oraz kolejna seria wyroków NSA mają skutek systemowy, w którym transkrypcja małżeństw osób tej samej płci powinna zostać dokonywana niezależnie od tego, czy w sprawie danej pary zapadł wyrok sądu, czy nie" – wskazał.

"Do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, czyli rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje będą dokonywane w ramach istniejących możliwości technicznych" – podkreślił.

Zwrócił uwagę, ze transkrypcja "jest czynnością materialno-techniczną, polegającą na wiernym przepisaniu aktu stanu cywilnego. Pozostaje kwestia skutków prawnych transkrypcji małżeństw osób tej samej płci". "Jest to kwestia całkowicie odrębna od czynności transkrypcji aktu małżeństwa. Jej rozstrzygniecie nie należy do kierownika USC wykonującego zadanie zlecone z ramienia administracji rządowej, ani do prezydenta m.st. Warszawy jako organu władzy samorządowej" – napisał.

"Nie rozstrzyga tego również w swych wyrokach ani TSUE ani NSA. NSA wprost wskazuje w uzasadnieniu do wyroku z dnia 30.03.2026, że „Oddzielnym zagadnieniem jest, w następstwie przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, zakres skutków prawnych transkrypcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim określenie uprawnień takiego związku w porównaniu do małżeństw zawartych zgodnie z polskim ustawodawstwem, w obszarze prawa publicznego i prywatnego (administracyjnego, podatkowego, cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego itd.). Odniesienie się do tego zagadnienia przekracza granice kontroli instancyjnej w rozpoznawanej sprawie" – dodał.

Ocenił, że "określenie tych praw, mam nadzieję, że między innymi przez szybkie przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej, musi zatem nastąpić na szczeblu państwowym: na drodze ustawowej bądź sądowej".

Wyrok NSA ws. transkrypcji aktu tzw. małżeństwa jednopłciowego

W marcu Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu tzw. małżeństwa jednopłciowego, zawartego za granicą. Zobowiązał przy tym kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego.

Sędzia NSA Leszek Kiermaszek, uzasadniając decyzję, stwierdził, że "przepis polskiej konstytucji odnoszący się m.in. do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie UE".

