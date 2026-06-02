Były żołnierz oblał 25-latka benzyną i podpalił. Usłyszał zarzuty

Tragedia rozegrała się w niedzielę 31 maja. – Podczas kłótni 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna, a następnie uniemożliwiał udzielenie pomocy – przekazał "Faktowi" prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Mężczyźnie przedstawiono mu dwa zarzuty. – Pierwszy dotyczy usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu. Drugi zarzut dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec swojego syna. A groźby dotyczyły pozbawienia go życia – mówi prok. Marcin Kozak.

Jak wynika z relacji śledczych, groźby zostały skierowane telefonicznie w bliskim związku czasowym ze zdarzeniem w Podzamczu.

Trwa walka o życie poszkodowanego

Poszkodowanym jest 25-letni Jakub W. Mężczyzna trafił do szpitala z bardzo rozległymi poparzeniami. "Fakt" informuje, że znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Prokurator przekazał, że doszło do poparzenia około 70 proc. powierzchni ciała, w tym tułowia, pleców, rąk, nóg, szyi, głowy oraz górnych dróg oddechowych. Stan młodego mężczyzny jest bardzo ciężki.

Jednocześnie sledczy podkreślają, że sprawa nie ma związku z pełnioną wcześniej przez podejrzanego służbą. Podobie WOT zaznaczył w komunikacie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków wojskowych ani realizacją zadań służbowych. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do spraw Wojskowych.

W komunikacie opublikowanym na platformie X Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały, że zatrzymany był żołnierzem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jak podkreślono, zdarzenie "nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani realizacją zadań wojskowych". "W Wojskach Obrony Terytorialnej nie ma miejsca na zachowania godzące w dobre imię Sił Zbrojnych RP, munduru wojskowego oraz wartości, które powinny cechować żołnierza" – wskazano w komunikacie. Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podjął decyzję o zwolnieniu żołnierza z terytorialnej służby wojskowej – poinformowali Terytorialsi na portalu X.