Ubóstwo w Niemczech. Tak źle jeszcze nie było

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej (Paritätischer Wohlfahrtsverband) przedstawiło nowy raport, z którego wynika, że wskaźnik ubóstwa w Niemczech osiągnął nowy rekordowy poziom.

Dane obejmujące lata 2024–2025 wskazują, że odsetek ubóstwa wzrósł o 0,6 punktu procentowego do 16,1 procent populacji.

"W naszym kraju w ubóstwie żyje 13,3 miliona osób, biorąc pod uwagę wyłącznie względne ubóstwo dochodowe" – podkreśla Stowarzyszenie Pomocy Społecznej.

Deutsche Welle przypomina, że liczby te podał już w lutym br. Federalny Urząd Statystyczny. "Oficjalnie osoby te – zgodnie z definicją Unii Europejskiej – uznaje się za zagrożone ubóstwem. Stowarzyszenie podkreśla teraz, że padł 'smutny rekord'. W żadnym z poprzednich lat ubóstwo nie dotknęło tak wielu osób" – czytamy.

Gigantyczna dziura budżetowa w Niemczech

Niemcy zanotowały ponad 119 mld euro deficytu budżetowego. Eksperci przewidują, że na tym nie koniec. Dziura w finansach będzie rosła.

Chociaż wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne rosną, deficyt wyniósł 119,1 mld euro. Jego największą część wygenerował rząd federalny. Z kolei kraje związkowe w znacznym stopniu zmniejszyły swoje zadłużenie.

"Luka w niemieckim budżecie państwowym na 2025 roku okazała się większa, niż wcześniej zakładano. Deficyt sektora publicznego – obejmujący rząd federalny, kraje związkowe, gminy i ubezpieczenia społeczne – wyniósł 2,7 proc. PKB – poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Wstępnie szacowano go na 2,4 proc. Unijny Pakt Stabilności i Wzrostu przewiduje limit na poziomie 3 proc., który takie kraje jak Francja od lat przekraczają" – podaje dw.com.

Niemiecki deficyt budżetowy w wysokości 119,1 mld euro jest większy o 3,9 mld euro niż ubiegłoroczny, który wyniósł 115,3 mld euro. Wydatki rosły bowiem szybciej niż dochody.

