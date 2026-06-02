"To jedynie upokorzy Zełenskiego". Chrabota broni prezydenta Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r.

Bogusław Chrabota na łamach "Rzeczpospolitej" sprzeciwia się tym planom. "Kawalerami Orła Białego są po dziś dzień Benito Mussolini i Miklós Horthy. A w całej 300-letniej historii orderu odznaczenie to formalnie odebrano tylko jednej osobie" – przekonuje.

Jego zdaniem Zełenski świadomie zignorował polskie głosy, gdyż wiedział, że krytyka ze strony Warszawy wzmocni jego mandat, a wyborcy automatycznie staną po stronie swojego lidera.

"Warszawa zareagowała jak smagnięta batem. Lech Wałęsa zdjął z koszuli barwy ukraińskie, prawica ryczy jak ranny bawół, a nasz zieloniutki prezydent ogłosił, że odbierze Zełenskiemu order Orła Białego" –pisze dziennikarz.

Chrabota: To jedynie upokorzy Zełenskiego

Następnie Chrabota "ostrzega przed małostkowością" i twierdzi, że gdyby nie Zełenski, to żołnierze Putina już dzisiaj by "hasali" po Lubelszczyźnie i Podlasiu.

"Odbierając mu najwyższe polskie odznaczenie moglibyśmy go jedynie upokorzyć. Po co? Warto spytać i na koniec przypomnieć, że kawalerami Orła Białego są do dziś Benito Mussolini i Miklós Horthy. A w całej 300-letniej historii orderu odznaczenie to formalnie odebrano tylko jednej osobie. Wyrokiem sądu w 1932 r. odebrano go Wincentemu Witosowi" – dodaje.

Zełenski już nigdy nie przyjedzie do Polski?

Mirosław Skórka, szef Związku Ukraińców w Polsce, twierdzi, że strona Ukraińska potraktuje odebranie orderu jako policzek. – Dla Ukraińców w tej chwili kluczową sprawą jest walka z Rosją. Żołnierze UPA, którzy walczyli już po rzezi wołyńskiej (...), dokonywali aktów sabotażu, wysadzali sowieckie mosty, wysadzali sowieckich generałów, są dla ukraińskich służb specjalnych wzorem. To są bohaterowie, których oni chcą naśladować – przekonywał.

Gość RMF 24 podkreślił, że Związek Ukraińców w Polsce nie popiera decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jego zdaniem, byłoby to podjęcie niewspółmiernych środków do tego, co zrobił prezydent Ukrainy.

– To spowoduje, że prezydent Zełenski już nigdy nie przyjedzie do Polski. Trudno wyobrazić sobie sytuację, że prezydent, który został w taki sposób spoliczkowany, do Polski przyjedzie. A to będzie oznaczało, że relacje na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa zostaną ucięte w sytuacji, w której Ukraina jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Polski – stwierdził Skórka.

"The Telegraph": Zełenski rozgniewał Warszawę

