PiS przedstawiło swojego kandydata na prezydenta Krakowa

Rzecznik PiS przekazał we wtorek, że kandydatem partii na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

– Pewną konkluzją tej dyskusji jest również decyzja co do tego, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach w Krakowie. Tym kandydatem, po jednomyślnej decyzji całego komitetu politycznego będzie pan Michał Drewnicki – powiedział Bochenek.

Rzecznik wskazał, że Dwernicki jest "człowiekiem znanym w naszym środowisku od lat, również jest znany Krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta".

– Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy. Jest osobą zaangażowaną, także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesów tych wyborach – wskazał Bochenek.

Kto zostanie prezydentem Krakowa?

W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta. Premier Donald Tusk wyznaczył komisarza do czasu wyboru nowego włodarza. Został nim wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Wybory odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu. W mieście ruszyła giełda nazwisk. Swoich kandydatów ujawniły już Konfederacja (Bartosz Bocheńczak) oraz partia Razem (Aleksandra Owca). Swoją kandydaturę zgłosił także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Najprawdopodobniej na start w wyborach zdecyduje się ponownie Łukasz Gibała, który w 2024 r. nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów samorządowych.

Wśród możliwych kandydatów Koalicji Obywatelskiej wymienia się m.in. Monikę Piątkowską, Pawła Kowala, Bogdana Klicha, Bartłomieja Sienkiewicza oraz Andrzeja Domańskiego.

Czytaj też:

Poseł koalicji jest wściekły na rząd Tuska. "Potraktowali Kraków jak spółkę Skarbu Państwa"Czytaj też:

Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. Miszalski: Musimy wygrać drugą połowę meczu