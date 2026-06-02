Drewnicki w walce o Kraków. "Wyszedłem z nowohuckiego osiedla"

We wtorek Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło polityka, który powalczy o stanowisko prezydenta Krakowa. Informację przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Rzecznik PiS przekazał we wtorek, że kandydatem partii na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Od grudnia 2023 r. jest pełnomocnikiem PiS w Krakowie, jest też rzecznikiem małopolskich struktur partii.

– Pewną konkluzją tej dyskusji jest również decyzja co do tego, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach w Krakowie. Tym kandydatem, po jednomyślnej decyzji całego komitetu politycznego będzie pan Michał Drewnicki – powiedział Bochenek.

Niedługo później Drewnicki zabrał głos. "Tak, będę ubiegał się o urząd Prezydenta Krakowa. Wyszedłem z nowohuckiego osiedla, jestem mężem i tatą, przedsiębiorcą i radnym od 12 lat. Kandyduję, by skończyć z Krakowem dwóch kategorii. Miasto ma służyć mieszkańcom, nie różnym lobby. W pon. przedstawię założenia kampanii" – napisał w serwisie X.

Kto zostanie prezydentem Krakowa?

W referendum 24 maja mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta. Premier Donald Tusk wyznaczył komisarza do czasu wyboru nowego włodarza. Został nim wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Wybory odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu. W mieście ruszyła giełda nazwisk. Swoich kandydatów ujawniły już Konfederacja (Bartosz Bocheńczak) oraz partia Razem (Aleksandra Owca). Swoją kandydaturę zgłosił także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Najprawdopodobniej na start w wyborach zdecyduje się ponownie Łukasz Gibała, który w 2024 r. nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów samorządowych.

Wśród możliwych kandydatów Koalicji Obywatelskiej wymienia się m.in. Monikę Piątkowską, Pawła Kowala, Bogdana Klicha, Bartłomieja Sienkiewicza oraz Andrzeja Domańskiego.