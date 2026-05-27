PiS w Krakowie postawi na Drewnickiego? "Odegrał ogromną rolę"

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.

Jacek Sasin nie ma wątpliwości, że PiS wystawi własnego kandydata w wyborach. Jak stwierdził, "byłoby dziwne", gdyby partia zrezygnowała z takiej możliwości. – Czy to będzie ktoś wprost z szeregów PiS, czy to będzie ktoś, kto będzie wsparty chociażby według tego modelu pana prezydenta, takiej decyzji jeszcze nie ma – przyznaje.

Poseł podkreśla, że są w Krakowie tacy politycy, na których PiS mogłoby bez obaw postawić. W rozmowie z kanałem wPolsce 24 zwrócił szczególną uwagę na osobę radnego Michałą Drewnickiego.

– To jest zresztą człowiek, który odegrał ogromną rolę, jeżeli chodzi o PiS w całej kampanii referendalnej. Jest jednym z współojców tego sukcesu, wieloletni samorządowiec, chociaż młody człowiek, 36-lat, wiceprzewodniczący Rady Miasta już drugiej kadencji. Człowiek, który zna Kraków, jak mało kto, ma ogromną energię – mówił Sasin.

Jednocześnie jednak polityk PiS podkreślił, że jest to jego prywatna opinia, a w partii nie zapadły jeszcze żadne decyzje.

Kto po Miszalskim w Krakowie?

Premier Donald Tusk poinformował, że powoła Stanisława Kracika na komisarza Krakowa. Prezydent miasta Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. – Za chwilę na wniosek wojewody małopolskiego powołam komisarza w Krakowie – poinformował Tusk we wtorek (26 maja) przed posiedzeniem rządu.

– W związku z decyzją mieszkańców podjętą w referendum, Aleksander Miszalski przestał być prezydentem Krakowa. W jego miejsce do czasu wyboru nowego prezydenta (...) rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik. (...) On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa – oświadczył premier.

Stanisław Kracik jest trzecim zastępcą prezydenta Krakowa. Swoją funkcję pełni od maja 2024 r. W przeszłości przez dwie kadencje był posłem na Sejm, wojewodą małopolskim oraz wieloletnim burmistrzem miasta i gminy Niepołomice. Kierował także Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

