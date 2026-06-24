Delegacja z Ukrainy spotkała się z komisarz ds. rozszerzenia UE. Wsparcie Fundacji Adenauera

23 czerwca 2026 r. delegacja Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR) spotkała się w Brukseli (Belgia) z europejską komisarz ds. rozszerzenia UE Martą Kos. W spotkaniu wziął również udział ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej, biskup Witalij Krywicki SDB.

Kos o Ukrainie w UE

Komisarz Marta Kos powitała delegację ukraińską, informując o otwarciu pierwszej rundy negocjacji między UE a Ukrainą, doceniła wysiłki Ukrainy na rzecz przeprowadzenia reform w trakcie odpierania rosyjskiej agresji wojskowej, a także podkreśliła zagrożenie związane z rosyjską propagandą w państwach kandydujących do UE. Wskazała ponadto na znaczenie dialogu z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego tych krajów oraz współpracy w zakresie pokonywania wyzwań.

Przedstawiciele WRKiOR zwróciłi uwagę, że naród ukraiński na dwóch Majdanach wybrał europejską ścieżkę rozwoju swej ojczyzny oraz zaznaczyli, że ukraińskie Kościoły i organizacje religijne, jako nieodłączna część społeczeństwa obywatelskiego, popierają proces przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i są zainteresowane współpracą z międzynarodowymi partnerami, którzy wspierają tę sprawę.

Wsparcie niemieckiej Fundacji Adenauera

Delegacja WRKiOR omówiła z Martą Kos potencjalne wyzwania, przed którymi stanie Ukraina po zakończeniu wojny, oraz perspektywy współpracy WRKiOR z instytucjami europejskimi w zakresie powojennej odbudowy Ukrainy. Strony podkreśliły znaczenie tego typu spotkań i zgodziły się na kontynuowanie dialogu. Na pamiątkę spotkania delegacja ukraińska wręczyła pani M. Kos jubileuszowy medal z okazji 30-lecia WRKiOR.

Wizyta delegacji WRKiOR w Brukseli (Belgia) odbywa się przy wsparciu Przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera na Ukrainie.

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