Polacy popierają propozycję PiS ws. Ukraińców. Jest sondaż

67 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w Polsce – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej". Przeciwnego zdania jest 23 proc. pytanych.

Badanie zrealizowano pod koniec ubiegłego tygodnia (w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1000 dorosłych osób), po przedstawieniu przez PiS założeń polityki migracyjnej, obejmujących m.in. propozycję deportowania Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.

Na Ukrainie wiek poborowy dla osób zdolnych do służby wojskowej wynosi 25-60 lat, z przewidzianymi wyjątkami.

Deportacja grupy Ukraińców. Wyborcy których partii popierają pomysł PiS?

Poparcie dla deportacji jest najwyższe wśród osób deklarujących poglądy prawicowe – 79 proc. Wśród sympatyków PiS pomysł popiera 89 proc. respondentów.

Za deportacją opowiedziało się także 71 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 58 proc. Konfederacji oraz 53 proc. Koalicji Obywatelskiej. Odmienne stanowisko dominuje jedynie wśród głosujących na Nową Lewicę – 87 proc. z nich sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

Pomysł deportacji częściej popierają kobiety (73 proc.) niż mężczyźni (61 proc.). Najwyższe poparcie odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym – 98 proc. Z kolei wśród respondentów z wyższym wykształceniem zwolennicy i przeciwnicy rozwiązania stanowili odpowiednio 43 i 42 proc., a 15 proc. nie miało zdania.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że do kwestii powrotu młodych Ukraińców do ojczyzny przychylnie odniósł się m.in. wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MSZ Radosław Sikorski apelował natomiast na forum europejskim o zakończenie świadczeń socjalnych dla Ukraińców w wieku poborowym przebywających w państwach UE.

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