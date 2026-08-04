Ukrainiec wydalony z Polski. Prowadził samochód pod wpływem narkotyków

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadzili do wydalenia z Polski 43-letniego obywatela Ukrainy.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej wydali wobec Ukraińca decyzję o zobowiązaniu do powrotu na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach.

Ukrainiec wydalony z Polski. Stanowił zagrożenie dla porządku publicznego

Dalszy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowił zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wcześniej Ukrainiec był zatrzymany za posiadanie substancji odurzających oraz kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem narkotyków.

Wydalony cudzoziemiec przez okres siedmiu lat nie będzie mógł powrócić do Polski. Ma też zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen. 43-letni mężczyzna został już doprowadzony do granicy państwa i przekazany ukraińskim służbom granicznym.

Wcześniej z Polski deportowano czterech Ukraińców

W poniedziałek Morski Oddział Straży Granicznej poinformował, że czterech Ukraińców, których pobyt w Polsce był niepożądany, zostało deportowanych do kraju pochodzenia 31 lipca.

Ukraińcy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jeden z Ukraińców nie zastosował się do obowiązku opuszczenia kraju, wynikającego z decyzji o zobowiązaniu do powrotu, którą otrzymał w styczniu tego roku.

Wobec cudzoziemców orzeczono zakazy ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw obszaru Schengen. Najdłuższy wynosił sześć lat.

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