Kradzieże, przemoc i narkotyki. Ukraińcy deportowani z Polski

Morski Oddział Straży Granicznej informuje, że Ukraińcy, których pobyt w Polsce był niepożądany, zostali deportowani do kraju pochodzenia 31 lipca.

Czterech Ukraińców deportowanych z Polski

Działania funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do przymusowego opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemców w wieku od 29 do 48 lat.

W komunikacie poinformowano, że Ukraińcy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jeden z Ukraińców nie zastosował się do obowiązku opuszczenia kraju, wynikającego z decyzji o zobowiązaniu do powrotu, którą otrzymał w styczniu tego roku.

Wobec cudzoziemców orzeczono zakazy ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw obszaru Schengen. Najdłuższy wynosił sześć lat.

Trzech Ukraińców funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świnoujścia, Ustki i Gdańska przejęli bezpośrednio po opuszczeniu zakładów karnych lub aresztów śledczych, gdzie odbywali kary pozbawienia wolności.

Za co zostali deportowani Ukraińcy?

Jeden z deportowanych był wielokrotnie skazywany za prowadzenie pojazdów pomimo obowiązujących zakazów sądowych, kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu oraz nielegalne posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych. Drugi obywatel Ukrainy dopuścił się na terenie Gdyni co najmniej sześciu kradzieży. Z uwagi na uchylanie się od wykonania orzeczonych kar grzywny sąd zastosował wobec niego zastępczą karę aresztu. Kolejny z nich został skazany za wielokrotne kradzieże oraz posługiwanie się podrobionym słowackim dokumentem. Ponadto prowadzono wobec niego postępowanie przygotowawcze dotyczące nielegalnego posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Najdłuższy, sześcioletni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen, otrzymał Ukrainiec skazany za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych. Dopuszczał się również gróźb i aktów przemocy wobec innych osób, w tym naruszenia nietykalności funkcjonariusza Straży Miejskiej oraz czynnej napaści na policjanta podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Od początku roku funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej zrealizowali 62 przymusowe doprowadzenia do granicy, obejmujące 94 cudzoziemców.

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