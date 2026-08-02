Niemcy mają dość. Apel do KE ws. migrantów

Do miasta, znajdującego się na afrykańskim cyplu tworzącym Cieśninę Gibraltarską, przybyło ok. 60 tys. migrantów. Ludzie przekraczali granicę zarówno na lądzie, jak i morzu. Na miejsce zostało wysłane wojsko.

Szef MSZ Niemiec: Absolutny test wytrzymałości

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul, który udzielił wywiadu dla niedzielnego wydania "Bild am Sonntag", wezwał Komisję Europejską do nadania ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej absolutnego priorytetu.

– Sytuacja w Ceucie w ostatnich dniach była absolutnym testem wytrzymałości, który zdaliśmy zdać – zaznaczył Wadephul w rozmowie z dziennikiem. Jak zaznaczył, sytuacja ta pokazały również podatność Europy na kryzysy.

– Oczekuję zatem, że Komisja Europejska nada ochronie granic zewnętrznych absolutny priorytet, aby nie narażać dalej systemu Schengen i otwartych granic wewnętrznych UE – mówił szef MSZ Niemiec.

Wadephul zauważył, że kryzys uwypuklił, jak ważne jest szybkie i wspólne przeciwdziałanie dezinformacji, która zagraża życiu ludzi i która – jego zdaniem – przyczyniła się do śmierci dziesiątek osób w Ceucie i jej okolicach.

Szef niemieckiej dyplomacji podkreślił, że skuteczna polityka migracyjna nie może funkcjonować bez współpracy z państwami trzecimi. – Aby kontrolować nielegalną migrację, potrzebujemy partnerów spoza Europy, takich jak w tym przypadku Maroko. Hiszpania i Maroko wspólnie zdołały szybko rozwiązać ten kryzys, który oczywiście wywołał ogromne obawy w Europie. Bardzo to doceniam – tłumaczył niemiecki polityk.

Alarm w niemieckiej prasie

Sytuacja w Ceucie była szeroko komentowana w niemieckiej prasie. Jak zauważył Nikolas Busse we "Frankfurter Allgemeine Zeitung", dramatyczna sytuacja w Ceucie pokazuje, "jak bardzo decyzje europejskie mogą wpływać na sytuację migracyjną". Publicysta wskazał, że przyczyną napływu najwyraźniej był wyrok sądowy, który zakazał szybkich deportacji.

"Premier Sánchez, który teraz ubolewa nad 'atakami na terytorialną integralność Hiszpanii', jest również krytykowany za to, że swoją ostatnią masową legalizacją migrantów stworzył nowy bodziec do nielegalnej imigracji. Formalnie to nie jest prawda, ponieważ dotyczy tylko osób, które przyjechały przed 1 stycznia 2026 roku" – zaznaczył dziennikarz. Jak dodał, mimo to do Afryki dotarło przesłanie, że migranci mogą pozostać w Hiszpanii.

W podobnym tonie utrzymany jest również tytuł komentarza, opublikowanego na łamach "Süddeutsche Zeitung": "W Ceucie Europa może zobaczyć, co ją czeka".

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