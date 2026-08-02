Kryzys w Ceucie. UE zwołuje nadzwyczajne posiedzenie

Sprawująca przewodnictwo w Radzie UE Irlandia poinformowała, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów ds. wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. "Jako kraj sprawujący przewodnictwo w Radzie UE Irlandia zwoła na wtorek posiedzenie Rady UE ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA). Tematem spotkania będzie rozwój sytuacji w Ceucie" – napisał w sobotę na X premier Irlandii Micheal Martin.

W tym kontekście szef MSWiA Marcin Kierwiński ogłosił: "Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady UE ds wewnętrznych. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych UE oraz dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych. Ochrona granic musi być priorytetem, a państwa je strzegące muszą mieć wsparcie UE".

Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji. Będzie przewodniczył mu irlandzki minister sprawiedliwości Jim O'Callaghan. Przekazał on, że prezydencja pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi i nadal monitoruje sytuację w Ceucie.

Reakcja UE

Irlandia zorganizowała w sobotę także posiedzenie w ramach unijnego mechanizmu Zintegrowanej Reakcji Politycznej na Kryzysy (IPCR), służącego koordynacji działań państw członkowskich i instytucji UE w sytuacjach kryzysowych. Wzięli w nim udział eksperci państw członkowskich. W poniedziałek sytuację w Ceucie omówią unijni ambasadorowie.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wystosował w sobotę list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, w którym zaapelował o pilne zwołanie spotkania unijnych ministrów.

Drugi list do unijnych przywódców zainicjowały Włochy i Dania. Oprócz nich pod listem podpisali się przywódcy 20 państw, w tym Polski. Liderzy 22 państw podkreślili, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych Wspólnoty.

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